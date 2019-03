Indian Wells Nadal renuncia a las semifinales con Federer y ya piensa en la arcilla Rafael Nadal, en rueda de prensa. / AFP El balear, que acabó muy tocado en su rodilla derecha en cuartos de final, anuncia un parón hasta Montecarlo ENRIC GARDINER Madrid Sábado, 16 marzo 2019, 20:21

Vista la imagen de Rafael Nadal ante el ruso Karen Khachanov este viernes, parecía que había que ser muy optimista para confiar en que el español, que venció agónicamente al de Moscú en dos desempates, pudiera seguir en el torneo. El primer milagro, el de que Nadal ganara a Khachanov, se cumplió, pero no el segundo. En la tarde de este sábado, el torneo de Indian Wells anunció a través de redes sociales que Nadal no puede seguir en el torneo debido a una lesión en la rodilla y que, por lo tanto, el tan esperando duelo número 39 ante Roger Federer no se producirá.

«Calenté hoy y sentí que mi rodilla no estaba suficientemente bien como para competir al nivel al que hay que competir en una semifinales. Es difícil para mí aceptar estas cosas por las que estoy pasando en mi carrera. A veces siento que estoy en desventaja con el resto de mis oponentes», señaló el balear, quien hacía frente a sus décimas semifinales en un torneo que ha ganado en tres ocasiones (2007, 2009 y 2013).

«Necesito ser positivo y agradecido con todas las cosas que el tenis me ha dado. Me siento afortunado por todo lo que he hecho en mi vida», asumió un Rafael Nadal que volverá ya con la llegada de la tierra batida.

No participará, por lo tanto, en el Masters 1.000 de Miami que arranca la semana que viene en el nuevo escenario construido en el estadio de los Miami Dolphins.

Miami, torneo que Nadal nunca ha ganado y en el que ha llegado en cinco ocasiones a la final, será una de las primeras ausencias notables del español en el calendario de este 2019. A sus 32 años, Nadal opta por proteger sus articulaciones de cara a la gira de tierra batida, donde defiende las coronas de Barcelona, Montecarlo, Roma y Roland Garros, sin aclarar aún si disputará todos los eventos que acostumbra a jugar en esta fecha, incluyendo el Masters 1.000 de Madrid.

La rodilla derecha, esa que castigó a Nadal contra Khachanov y que ya en el pasado le obligó a retirarse en el Abierto de los Estados Unidos 2018 ante Juan Martín del Potro, ha privado al tenis de que la rivalidad Federer-Nadal viva su capítulo número 39. El tercer enfrentamiento más repetido en la historia, tras los Nadal-Djokovic y los Federer-Djokovic, seguirá esperando otra reedición del clásico y es que español y helvético no se ven las caras desde la final del Masters 1.000 de Shanghai 2017. Pese a que aún Nadal cuenta con el registro a su favor (23-15), Federer ha ganado los cinco últimos choques entre ambos, mientras que el más reciente triunfo del de Manacor data del Abierto de Australia 2014.