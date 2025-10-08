Mittal se siente «sinceramente aliviado» por el plan para defender la siderurgia

«En nombre de todos los empleados de ArcelorMittal en Europa, me siento sinceramente aliviado por las propuestas anunciadas este martes para apoyar a la industria siderúrgica europea ... ». El CEO de la siderúrgica, Aditya Mittal, agradeció así a la Comisión Europea y los Estados miembros «por comprender la gravedad de la situación y actuar de forma adecuada y decisiva». Con el plan presentado por la CE, «la industria siderúrgica europea y, en general, la industria manufacturera pueden tener ahora un futuro mucho más sólido, y hoy damos un paso en esa dirección», añadió.

También expresó su satisfacción por que la compañía y los productores de acero europeos «han sido escuchados» el máximo responsable de Arcelor en Europa, Geert Van Poelvoorde. Señalo, además, que seguirán «presionando» para que se implemente rápidamente el nuevo contingente arancelario, dada la gravedad de los desafíos que enfrenta la industria siderúrgica en el Viejo Continente. También, añadió están a la espera de un anuncio de la Comisión sobre la revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) para finales de este año. «Esperamos que la propuesta comercial presentada hoy indique que nuestras preocupaciones se reflejarán en las nuevas medidas que se anunciarán de acuerdo con el Plan de Acción para el Acero y los Metales», agregó Van Poelvoorde.

No obstante, «aún queda «mucho camino por recorrer» para lograr la igualdad de condiciones que necesitan las siderúrgicas europeas para competir. Pero vaticinó que el escudo comercial, «junto con un CBAM eficaz, ayudará a frenar la contracción de la industria siderúrgica en Europa».

Arcelor llevaba años reclamando una actuación decidida por parte de la CE para defender al sector y poder recuperar la competitividad en este territorio. Ahora, habrá que esperar para ver si este apoyo se materializa en la reactivación de las inversiones paralizadas en las factorías siderúrgicas europeas, incluidas las asturianas. Hay que recordar que el proyecto de la planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI) prevista en la de Gijón está suspendido y la electrificación de la acería de Avilés también está en el aire.

Un paso decisivo

La multinacional controlada por la familia Mittal pertenece tanto a la patronal siderúrgica europea (Eurofer) como la española (Unesid), y ambas pusieron de manifiesto su conformidad con el plan de la CE. Así, la Unión de Empresas Siderúrgicas de España valoró «muy positivamente» la propuesta, al considerar que se trata de «un paso decisivo para garantizar la competitividad, la sostenibilidad y el empleo en la industria siderúrgica española y europea». Y urgió a su rápida adopción para que entre en vigor a comienzos de 2026.

«La propuesta de la Comisión es ambiciosa y muy necesaria. Restablece un marco de competencia justa, impulsa la utilización de la capacidad productiva y ofrece estabilidad y confianza a las inversiones», señaló Carola Hermoso, directora general de Unesid, quien la calificó de «esencial» para asegurar el futuro del acero europeo y de «los miles de empleos que dependen de él». Asimismo, la patronal siderúrgica subrayó la necesidad de ampliar el alcance de la medida a los productos transformados, «también expuestos a la competencia desleal y a los aranceles del 50% en Estados Unidos», con el fin de proteger toda la cadena de valor industrial.

El nuevo marco, destacó Unesid, «aporta certidumbre y previsibilidad» a un sector estratégico para la autonomía industrial europea y la transición verde, al tiempo que «consolida las inversiones en descarbonización, innovación y eficiencia energética». «Esta medida ofrece la oportunidad de recuperar la competitividad del acero europeo y reforzar su papel como pilar esencial del desarrollo económico, industrial y medioambiental de Europa», concluyó Hermoso.

En la misma sintonía se pronunció la patronal del acero europea. «Es un gran paso adelante para salvar el acero de la UE y cientos de miles de empleos», declaró el director general de Eurofer, Axel Eggert, quien destacó que el plan es «vital» también para preservar «la base misma de la independencia industrial y la transición ecológica de la UE» .

Por su parte, la eurodiputada asturiana Susana Solís celebró que la CE «por fin atienda la propuesta del Partido Popular Europeo: un enfoque realista, equilibrado y comprometido con la industria», que ofrece un horizonte de «estabilidad y esperanza» a la industria del Principado.