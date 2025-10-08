El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aditya Mittal, durante su visita a la planta de Gijón, en 2021. D. Arienza

Mittal se siente «sinceramente aliviado» por el plan para defender la siderurgia

Las patronales española y europea respaldan el escudo diseñado para «salvar cientos de miles de empleos» y urgen su rápida aprobación

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:25

«En nombre de todos los empleados de ArcelorMittal en Europa, me siento sinceramente aliviado por las propuestas anunciadas este martes para apoyar a la industria siderúrgica europea ... ». El CEO de la siderúrgica, Aditya Mittal, agradeció así a la Comisión Europea y los Estados miembros «por comprender la gravedad de la situación y actuar de forma adecuada y decisiva». Con el plan presentado por la CE, «la industria siderúrgica europea y, en general, la industria manufacturera pueden tener ahora un futuro mucho más sólido, y hoy damos un paso en esa dirección», añadió.

