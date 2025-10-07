El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una de las plantas de TKE en Asturias. E. C.

TK Airport Solutions planea aplicar un ERTE en su fábrica de Mieres por caída de la carga de trabajo

El ajuste temporal de empleo se prolongaría desde finales de este mes hasta el final de febrero de 2026

Paloma Lamadrid
Marta Varela

Paloma Lamadrid y Marta Varela

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 08:33

Comenta

La dirección de TK Airport Solutions, perteneciente a TK Elevator, ha solicitado al comité de empresa la creación de una mesa para negociar un expediente ... de regulación temporal de empleo (ERTE) en su centro de Mieres, que afectaría, sobre todo, al área de 'Manufacturing'. La compañía justifica esta decisión debido a una situación puntal de sobrecapacidad productiva, motivada por alteraciones en su previsión de carga de trabajo. En concreto, por no haber conseguido la adjudicación de un proyecto en Brasil y el aplazamiento de otro en Europa, lo que ha reducido de manera notable la carga de trabajo para los próximos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  3. 3 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  6. 6 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  7. 7 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores
  10. 10

    El Garaje Asturias mantendrá su uso hasta que Patrimonio apruebe el supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio TK Airport Solutions planea aplicar un ERTE en su fábrica de Mieres por caída de la carga de trabajo

TK Airport Solutions planea aplicar un ERTE en su fábrica de Mieres por caída de la carga de trabajo