TK Airport Solutions planea aplicar un ERTE en su fábrica de Mieres por caída de la carga de trabajo

La dirección de TK Airport Solutions, perteneciente a TK Elevator, ha solicitado al comité de empresa la creación de una mesa para negociar un expediente ... de regulación temporal de empleo (ERTE) en su centro de Mieres, que afectaría, sobre todo, al área de 'Manufacturing'. La compañía justifica esta decisión debido a una situación puntal de sobrecapacidad productiva, motivada por alteraciones en su previsión de carga de trabajo. En concreto, por no haber conseguido la adjudicación de un proyecto en Brasil y el aplazamiento de otro en Europa, lo que ha reducido de manera notable la carga de trabajo para los próximos meses.

Ante esta situación, la compañía plantea aplicar un ERTE para adecuar la capacidad productiva a la demanda real entre finales de este mismo mes y el 28 de febrero de 2026. No obstante, este periodo está sujeto a la evolución de los proyectos y al resultado del periodo de consultas del ERTE. La intención manifestada por TK Airport Solutions es dejar sin efecto este ajuste de empleo tan pronto como las circunstancias lo permitan.

En febrero de 2020, Thyssenkrupp anunció la venta por 17.200 millones de su división de ascensores a un consorcio de inversores encabezados por el estadounidense Advent y el británico Cinven. TKE está presente en Asturias a través de TK Escalator Norte, que fabrica ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes, y TK Airport Solutions, especializada en la fabricación de pasarelas de embarque; ambas plantas están en Mieres. Además, cuenta con un centro de innovación en Gijón.