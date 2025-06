Los alquileres se disparan y la oferta se hunde en Asturias tras dos años de la Ley de Vivienda

Carlos García-Ovies Gijón Domingo, 1 de junio 2025, 23:50 Comenta Compartir

Encontrar una vivienda en alquiler se ha convertido en una auténtica quimera para quienes no pueden permitirse comprar o no lo desean. No es ... una situación por la que solo atraviese Asturias, pero sí que se trata de un problema que hasta hace pocos años prácticamente no existía en la región y que ahora se ha extendido, sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas con mayor reclamo turístico. La pasada semana, precisamente, se cumplieron dos años desde la aprobación de la Ley de Vivienda con la que el Gobierno pretendía mejorar el acceso al mercado residencial, sin que por el momento lo haya conseguido.

De hecho, según los datos del portal inmobiliario Idealista, el precio de los alquileres ha subido casi un 20% desde la entrada en vigor de la norma. Los datos de pisos.com son aún más alarmantes, pues en el mismo período se ha disparado un 38%, al pasar de los 5,33 euros por metro cuadrado de abril de 2023 a los 7,4 actuales. Ese incremento, según los profesionales del sector, es la consecuencia del desplome de la oferta que se ha producido al sentirse los propietarios desprotegidos. Esa dinámica la viven de primera mano las agencias inmobiliarias, que tienen que hacer de intermediarias en un contexto complejo. Andrea Nieto, socia de Revive, en Oviedo, explica a este periódico que en los últimos dos años «han subido los precios, hay muchísima demanda y muy poca oferta, y cada vez los propietarios exigen perfiles más difíciles de encontrar porque tienen miedo». Esa inseguridad provoca que, por ejemplo, cada vez se pidan más meses de fianza o se exijan seguros de impago (un elemento poco frecuente en el mercado inmobiliario hasta hace poco), lo que afecta especialmente a los jóvenes y a las personas más vulnerables, que no pueden cumplir con los requisitos solicitados y tampoco pueden optar por comprar ante la falta de ahorro. Los técnicos de Hacienda creen que las reducciones fiscales que propone el PSOE «no serán eficaces» Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que algunas de las nuevas reducciones en el Impuesto de la Renta (IRPF) incluidas en la proposición de ley para impulsar el alquiler de vivienda, presentadas recientemente por el Grupo Socialista del Congreso, «no serán eficaces». En concreto, ven un doble tratamiento fiscal: uno para los propietarios que ya vienen alquilando sus viviendas, a los que se les exige una rebaja de la renta del alquiler, y otro más favorable para poner en alquiler una vivienda por primera vez. Desde Gestha consideran que las nuevas reducciones del rendimiento neto del alquiler vinculadas a la rebaja de la renta en más de un 5% «no compensarán económicamente a la mayoría de los propietarios, pues la rebaja del alquiler es superior al beneficio fiscal que obtienen por ella». Como excepción, aseguran que la rebaja del alquiler sí compensará a los propietarios cuyas rentas totales superen los 24.000 euros y que alquilen a jóvenes entre 18 y 35 años, en zonas no tensionadas, pues la reducción fiscal pasará del 50% al 85%. Como novedad, los técnicos señalan que «los propietarios que saquen al alquiler viviendas vacías se verán recompensados en todos los casos, pues no se les exige que rebajen su renta y obtienen las ventajas fiscales en su rendimiento neto positivo». La proposición de ley establece un nuevo catálogo de reducciones en el IRPF para los arrendadores, que van del 50% al 100%, muchas de ellas novedosas, así como la prórroga de las deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas. Las reducciones en el IRPF, explican desde Gestha, van aumentando si la vivienda se ha rehabilitado y se ha alquilado antes de dos años, si se dedica al alquiler social o con precio limitado por las comunidades autónomas, si se alquila a personas de entre 18 y 35 años, si está en una zona declarada como tensionada y si se arrienda a jóvenes en esas mismas zonas. Finalmente, se aplicará una reducción del 100% para que no tributen quienes pidan una renta inicial del alquiler inferior a la que fijará el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. «La ley ha perjudicado, porque antes esto no pasaba», afirma Nieto. «Los propietarios se sienten vulnerables y tienen miedos que antes no tenían. Sabían que si no les pagaban les echaban, pero ahora eso no es así y, además, les pueden destrozar la casa, por lo que es complicado», añade esta profesional. Manuel Iglesias, gerente de RK Iglesias, que cuenta con oficinas en Gijón, Oviedo y Llanera, advierte de que se trata de «un problema social real» y señala que la solución pasa por incentivar el crecimiento de la oferta. «Teníamos propietarios que tenían su vivienda en alquiler y la han retirado porque no tienen garantía de cobro. Más de uno y más de dos clientes nos han pedido dejar vacío el piso por miedo, con el objetivo de alquilarlo con mayor seguridad más adelante». Esa desprotección, afirma, es uno de los motivos por los que muchos han optado por destinar sus inmuebles al alquiler temporal y de habitaciones, dado que ambos segmentos están exentos de cumplir con las obligaciones de la Ley de Vivienda. Inseguridad jurídica Su testimonio lo refrendan los datos del último informe del Observatorio del Alquiler, que recoge que «la inseguridad jurídica introducida por la nueva normativa y la ausencia de medidas para fortalecer el alquiler residencial redundaron en la pérdida de oferta, que ha ido encadenando caídas año tras año». En concreto, en 2024, el total de inmuebles comercializados en España fue de 734.662, una reducción de 120.000 viviendas en tan solo dos años. Para este 2025, la previsión de la entidad es que la cifra disminuya en otras 50.000. El drama de los alquileres afecta, además, a los colectivos más vulnerables –que tienen más difícil pasar los filtros del seguro– y a los jóvenes, especialmente a las parejas con hijos. Así lo destaca Nacho González, del departamento comercial de la Inmobiliaria La Muralla: «Los propietarios muchas veces ya no quieren niños pequeños, los ven casi un problema porque si los tienes eres más vulnerable que si no. Es una lástima porque tenemos un problema de natalidad y de pensiones y estamos convirtiendo en un problema lo que es una necesidad».

