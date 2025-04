El Ayuntamiento de Gijón reformula el Plan Alquila para sacar al mercado los más de 8.000 pisos vacíos

El actual plan Xixón Alquila se reformulará en dos líneas para dar cabida a un nuevo modelo que movilice el parque de la vivienda ... desocupada en Gijón, que supera los 8.000 pisos. «Y lo vamos a hacer con la mayor agilidad. Se pondrá en marcha durante el segundo semestre d este 2025», avanzó el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, a EL COMERCIO.

«La mayor novedad vendrá de la mano del denominado 'Gijón Confía Alquilando' aunque aún no podemos concretar si será su nombre definitivo», matizó el edil popular. Este irá destinado a personas con ingresos fijos, pero no suficientes, para acceder a una vivienda digna con los actuales precios de mercado. «Se marcará un precio único máximo de alquiler para cada vivienda otorgando garantías reales a los propietarios», detalló. Garantías a las que ha tenido acceso este periódico y que pasan, entre otras, por deducciones fiscales por el alquiler del piso de hasta el 70% (al tratarse de vivienda alquilada a través de la Administración Pública). «También se asumirán los costes de desperfectos, así como se aumentarán los posibles plazos de impago. Esto último está aún por definir, pero no quiero que sea menor a un año», anotó. El programa tiene un objetivo claro: que los propietarios de Gijón confíen. Para la puesta en marcha de esta línea ya se ha consignado una partida de 205.000 euros en los presupuestos del año en curso.

¿Cómo funcionará?

El nuevo programa de alquiler asequible implementará medidas de gestión informáticas, en las que colaborarán todas las inmobiliarias interesadas en participar. Emvisa actuará como supervisor garantizando que haya concurrencia y trasparencia. Los inquilinos deberán poder asumir el pago de los alquileres marcados, «declarando sus ingresos y renta para asegurar que puede costearse este tipo de pisos y que no superan los ingresos para acceder a otros en el libre mercado». Según explicó Pendás, «se trataría de una colaboración público/privada, un concepto de gestión diferente del que plantea el Principado de Asturias desde Vipasa, en el que asume toda la gestión de las viviendas, comercializándolas directamente, y hace las funciones de una inmobiliaria al uso, además de asumir los riesgos por impagos y desperfectos sin una estimación previa del coste que ello pueda suponer en un futuro y que tantos problemas de inquiokupación está dando».

La otra línea, pasa por una remodelación del actual plan Xixón Alquila, destinado a la lucha contra el sinhogarismo. «Queremos que los propietarios particulares pongan pisos en circulación sin miedo a no cobrar. Las ONGs serán las garantes, de nuevo bajo el paraguas de Emvisa, de lograr el acceso a la vivienda a estas personas en situación de vulnerabilidad, así como de efectuar el pago a los arrendatarios. ¿Cómo? En este caso, Emvisa paga la mitad a la ONG y ella percibe la otra mitad del inquilino, que a su vez recibe una ayuda de los Servicios Sociales», remarca el titular de este área. Su financiación para este año se calcula en unos 100.000 euros, y de nuevo está destinada a garantías para los propietarios: 1.000 euros a fondo perdido para arreglos del piso, la reducción fiscal del 70% y un aumento en el seguro de impago al propietario.

«Construcción participativa»

El 5 de mayo, apelando a «un modelo de construcción participativa», como lo define Pendás, realizará uno de los diez encuentros previstos para escuchar a diferentes entidades y asociaciones. Ese día se reunirá con Manuel Cañete, presidente de la Federación de Vecinos de Gijón, quien se muestra «muy preocupado por dar hogar a tanta gente que vemos en las calles de Gijón sin techo. Es un problema que hay que resolver», afirma. También estará presente la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales 'Les Caseríes'. «Apoyaremos todo proyecto social que ayude a acceder a la vivienda, pero estudiaremos bien los detalles», esgrime su presidente, Miguel Llanos.