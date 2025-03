Concentración de propietarios afectados por los impagos en Gijón: «Sin garantías al cobrar, nadie querrá jamás alquilar»

Jana Suárez Gijón Domingo, 30 de marzo 2025, 15:04 Comenta Compartir

«No somos un bulo. Gijón escucha el problema de la 'inquiokupación'. Sin garantías al cobrar, nadie querrá alquilar jamás». Con una particular versión del 'Asturias Patria Querida', un centenar de propietarios de viviendas en la ciudad afectados por el impago del alquiler de sus inquilinos ha exigido en la plaza Mayor la derogación de la Ley de Vivienda. «Ministra, escuche mi petición, los propietarios sufrimos sin ninguna solución», era uno de los cánticos que entonaban durante la concentración. «El escudo social ante el impago del alquiler no pueden ser los propietarios. ¿Por qué el derecho a la propiedad privada sigue siendo vulnerado en nombre de medidas ineficaces?», reivindicaba Silvia Viniegra, de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ), que convocó la protesta para exigir la derogación de la prórroga del segundo 'decreto ómnibus', que mediante el decreto 11/20 de la Ley de Vivienda, «nos impide cobrar y poder recuperar nuestras viviendas», añadía.

La concentración, «al igual que ocurre en las reuniones de la asociación queremos que sirva de altavoz para dar a conocer nuestros casos personales y también de terapia y apoyo porque estamos casi todos destruidos», explicaba Raquel Martínez, una de las afectadas desde hace más de seis años.

La mayoría de los perjudicados relataban al COMERCIO que se encuentran hundidos «mentalmente». «Yo estoy yendo a un psicólogo desde hace años porque soy un jubilado de 84 años, que no llego casi a final de mes, me deben más de 60.000 euros de alquiler y encima acabo de pagar una derrama del piso que me están 'inquiokupando' de 18.000 euros», comentaba Salvador Zapico. «Mis padres, ambos jubilados y con una pensión mínima, no están cobrando el alquiler y pagan facturas de luz de 485 euros. Es demencial», subrayaba Luis Antonio Pérez.

Plan de ayudas de Emvisa

El concejal de urbanismo Guzmán Pendás, anunció durante la concentración que desde su concejalía «esta misma semana comenzaremos una ronda de reuniones con vecinos para preparar un nuevo plan de ayudas que otorgue garantías al propietario». También acudieron al acto el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera y el secretario general del PP de Gijón, David Cuesta, así como el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia; y los representantes de Vox Sara Álvarez Rouco y Javier Jové.

