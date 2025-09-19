Álvaro Platero: «Nos puede venir bien el rearme en Europa» La Cámara de Comercio de Oviedo acoge la exposición por el centenario de Astilleros Gondán

Álvaro Platero, en la inauguración de la exposición en la Cámara de Comercio de Oviedo.

E. C. Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Oviedo acoge desde ayer la exposición 'Un astillero, una familia', que recorre los cien años de historia de Gondán. ... Su presidente, Álvaro Platero, destacó en la inauguración que la celebración de este aniversario ha coincidido con el mayor pico de actividad de la historia de la compañía. De hecho, ironizó con que habitualmente es la tercera generación, que él encarna, la que «se carga» la empresa y no lo ha hecho «y espero que mis hijos tampoco lo hagan».

Además, subrayó las oportunidades que se abren con el rearme de Europa. «Nosotros estamos homologados para hacer barcos militares y de doble uso. Después de Navantia, somos el astillero privado que más barcos militares o policiales hemos construido y esto nos puede venir muy bien», expresó. En total ha fabricado una quincena de buques en Castropol para este propósito. La exposición estará abierta al público en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 18.30 horas hasta el 30 de septiembre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión