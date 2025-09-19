El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
Álvaro Platero, en la inauguración de la exposición en la Cámara de Comercio de Oviedo. E. C.

Álvaro Platero: «Nos puede venir bien el rearme en Europa»

La Cámara de Comercio de Oviedo acoge la exposición por el centenario de Astilleros Gondán

E. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:17

La Cámara de Comercio de Oviedo acoge desde ayer la exposición 'Un astillero, una familia', que recorre los cien años de historia de Gondán. ... Su presidente, Álvaro Platero, destacó en la inauguración que la celebración de este aniversario ha coincidido con el mayor pico de actividad de la historia de la compañía. De hecho, ironizó con que habitualmente es la tercera generación, que él encarna, la que «se carga» la empresa y no lo ha hecho «y espero que mis hijos tampoco lo hagan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  4. 4 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  5. 5

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  6. 6 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  9. 9 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  10. 10 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Álvaro Platero: «Nos puede venir bien el rearme en Europa»

Álvaro Platero: «Nos puede venir bien el rearme en Europa»