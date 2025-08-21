El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jubilados conversan en un parque. Juan Marín

Asturias solo sumará un nuevo trabajador por cada cuatro jubilados en la próxima década

Es de las comunidades más castigadas por la falta de relevo generacional debido a su declive demográfico que solo palia la inmigración

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:19

El declive demográfico de Asturias no es nuevo, pero los efectos en el mercado de trabajo empiezan a ser patentes y lo serán aún ... más en los próximos años, a medida que se vaya retirando la generación del llamado 'baby boom'. De hecho, en la próxima década se jubilarán 117.000 personas en la comunidad, pero solo 29.214 jóvenes entrarán en el mundo laboral. Esto implica que solo se incorporará una cuarta parte de los que lo abandonan, según concluye el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, que subraya que el fenómeno migratorio será clave para paliar este problema, aunque no suficiente.

