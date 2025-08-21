Asturias solo sumará un nuevo trabajador por cada cuatro jubilados en la próxima década

El declive demográfico de Asturias no es nuevo, pero los efectos en el mercado de trabajo empiezan a ser patentes y lo serán aún ... más en los próximos años, a medida que se vaya retirando la generación del llamado 'baby boom'. De hecho, en la próxima década se jubilarán 117.000 personas en la comunidad, pero solo 29.214 jóvenes entrarán en el mundo laboral. Esto implica que solo se incorporará una cuarta parte de los que lo abandonan, según concluye el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, que subraya que el fenómeno migratorio será clave para paliar este problema, aunque no suficiente.

A nivel nacional el problema también existe, pero es algo menos grave. En España más de cinco millones de personas llegarán a la edad de retiro, mientras que solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado. Sin embargo, el Principado es la región más envejecida del país, con un índice que alcanza el 257%. Esto significa que hay 257 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. En el conjunto del Estado la tasa es muy inferior, del 142%. Con esta estructura demográfica, «el relevo generacional se presenta especialmente complejo», apunta el análisis.

Así, en la actualidad, hay 78.113 personas entre 6 y 15 años en Asturias que, en la próxima década, alcanzarán la edad legal para incorporarse al mercado de trabajo. Si se aplica la tasa de actividad del 37,4% registrada en la última EPA para los menores de 25 años en la región, se puede estimar que solo 29.214 de estos jóvenes pasarán a formar parte del mundo laboral en los próximos diez años, calcula el informe. Esta cifra contrasta de forma significativa con las 117.000 personas de 55 años o más que, en principio, abandonarán la actividad, algo que evidencia un enorme desequilibrio demográfico.

Ante esta situación, el documento señala tres opciones para paliar esa falta de relevo generacional: el aprovechamiento del talento senior, el empleo de la inteligencia artificial y la automatización y la inmigración como motor «imprescindible» del mercado.

En cuanto a esta última, calcula que entre 2026 y 2035 lleguen a Asturias alrededor de 46.000 extranjeros, de los cuales aproximadamente un 80% estará en edad laboral y el 70% de ellos buscarán activamente empleo (unas 26.000). Precisamente, está siendo la llegada de inmigrantes lo que está sosteniendo la población en la región y está avivando el mercado de trabajo. En el último año, más del 58% de los nuevos empleos han sido ocupados por personas procedentes de fuera del país, sobre todo, de América Latina.

No obstante, insiste el análisis en que, aunque la inmigración sea clave, no será suficiente para sostener el mercado, especialmente en sectores con escasez de mano de obra, ya que persiste un desajuste entre las competencias disponibles y los perfiles que se demandarán. Además, una parte relevante del talento migrante llega con cualificaciones que no siempre se reconocen o se aprovechan plenamente, por ejemplo por barreras de homologación, mientras que muchas de las salidas se concentran en ocupaciones de alta formación y experiencia. «Debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y orientación», aconseja Adecco.

Asimismo, advierte de que se debe apostar por el talento de los trabajadores senior. «En un país con déficit de relevo, discriminar por edad es un completo contrasentido: implica prescindir de más del 35% de la población activa y desaprovechar experiencia y madurez», recalca, por lo que pide esfuerzos para retener y reenganchar a los mayores de 50 años mediante fórmulas laborales flexibles, algo que no solo amplía la base de talento disponible y mejora la ratio entre jubilaciones y nuevas incorporaciones, sino que también contribuye a mantener la productividad y a acelerar la transferencia de conocimiento entre generaciones.

De hecho, el Gobierno central aspira a que con sus reformas los trabajadores que retrasen su jubilación se disparen un 25%, mientras ultima más incentivos para reactivar a los ya pensionistas después de flexibilizar el retiro activo. «Invertir en el talento sénior no es solo una cuestión de justicia social, sino un imperativo estratégico en un contexto de envejecimiento sin precedentes», argumenta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco y director de Sostenibilidad de The Adecco Group, que defiende que «su conocimiento y experiencia son una ventaja competitiva que España no puede permitirse desaprovechar».

Por último, el análisis considera que la inteligencia artificial y la automatización tienen una gran capacidad para absorber parte del vacío que deja el envejecimiento mediante la automatización de tareas rutinarias que liberen tiempo para otras y mejoren la productividad. «La IA y la automatización no resolverán por sí solas el reto demográfico, pero sí son palancas decisivas para hacer más con la fuerza laboral disponible», recalca también este experto.