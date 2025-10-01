El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios taxistas cortan el paso a un vehículo VTC junto al aeropuerto de Bilbao durante una huelga. EFE

El Principado de Asturias volverá a tramitar la solicitud de licencias de Cabify

El Ejecutivo denegó 300 autorizaciones solicitadas por la filial Miurchi Car y el TSJA obliga a repetir la gestión

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:04

El Principado de Asturias tendrá que volver a tramitar las solicitudes presentadas por Miurchi Car, empresa filial de Cabify, relativas al alquiler de vehículos con conductor (VTC) ... . Así lo ha dictaminado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado (TSJA) en dos sentencias dictadas en contra de la actuación del Gobierno regional, que denegó un total de 300 autorizaciones a la empresa. Según publicó este martes la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), el Ejecutivo asturiano acatará ambos fallos, que son firmes, y que consideran «nulas» las resoluciones de la Dirección General de Transportes emitidas en julio y noviembre de 2024 por «ser contrarias a Derecho». En consecuencia, obliga a retrotraer las actuaciones en vía administrativa para que el Principado «se pronuncie de conformidad con la normativa vigente en el momento en que se formalizó la solicitud».

