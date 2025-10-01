El Principado de Asturias volverá a tramitar la solicitud de licencias de Cabify El Ejecutivo denegó 300 autorizaciones solicitadas por la filial Miurchi Car y el TSJA obliga a repetir la gestión

Varios taxistas cortan el paso a un vehículo VTC junto al aeropuerto de Bilbao durante una huelga.

Paloma Lamadrid Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:04

El Principado de Asturias tendrá que volver a tramitar las solicitudes presentadas por Miurchi Car, empresa filial de Cabify, relativas al alquiler de vehículos con conductor (VTC) ... . Así lo ha dictaminado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado (TSJA) en dos sentencias dictadas en contra de la actuación del Gobierno regional, que denegó un total de 300 autorizaciones a la empresa. Según publicó este martes la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), el Ejecutivo asturiano acatará ambos fallos, que son firmes, y que consideran «nulas» las resoluciones de la Dirección General de Transportes emitidas en julio y noviembre de 2024 por «ser contrarias a Derecho». En consecuencia, obliga a retrotraer las actuaciones en vía administrativa para que el Principado «se pronuncie de conformidad con la normativa vigente en el momento en que se formalizó la solicitud».

En este sentido, el tribunal aprecia un defecto de forma y de procedimiento, por lo que tendrá que volver a tramitar las peticiones de Miurchi Car. Asimismo, ambos fallos judiciales imponen las costas al Principado, aunque fijan, no obstante, un límite máximo por todos los conceptos de mil euros, más el IVA aplicable. El tema de los vehículos de transporte con conductor suscita polémica por la oposición de los taxistas a esta modalidad de transporte, que consideran competencia desleal. Precisamente, la semana pasada se conoció que el Parlament catalán prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona. Los cinco grupos mayoritarios de la Cámara –PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP– presentaron una propuesta de ley para obligar a estas empresas a precontratar los servicios con antelación y solo para trayectos interurbanos.

