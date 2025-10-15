El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La térmica de Aboño, epicentro del valle del hidrógeno. Arnaldo García

Asturias cuenta con 12 proyectos en el censo nacional del hidrógeno verde, el 3%

Las iniciativas comerciales vinculadas a este vector energético en España descienden de las 167 recogidas en 2024 a las 145 actuales

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:00

Comenta

La Asociación Española del Hidrógeno actualizó ayer el censo de proyectos que hay en marcha en el país relacionados con este gas renovable, según ... los datos aportados por sus socios, y cifró en doce los activos en el Principado, de los 399 de todo el territorio nacional. Son dos menos que los registrados hace casi un año (a mediados de noviembre de 2024) y representan el 3% del total en España. Uno de ellos es la alianza firmada por Duro Felguera, Hunosa y Nortegas, en colaboración con ALSA, para generar este vector energético. No obstante, sus promotores aseguran que sigue en pie y recuerdan que la iniciativa cuenta con nueve millones de euros de financiación europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  4. 4 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7

    Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Asturias cuenta con 12 proyectos en el censo nacional del hidrógeno verde, el 3%

Asturias cuenta con 12 proyectos en el censo nacional del hidrógeno verde, el 3%