Asturias cuenta con 12 proyectos en el censo nacional del hidrógeno verde, el 3%

La Asociación Española del Hidrógeno actualizó ayer el censo de proyectos que hay en marcha en el país relacionados con este gas renovable, según ... los datos aportados por sus socios, y cifró en doce los activos en el Principado, de los 399 de todo el territorio nacional. Son dos menos que los registrados hace casi un año (a mediados de noviembre de 2024) y representan el 3% del total en España. Uno de ellos es la alianza firmada por Duro Felguera, Hunosa y Nortegas, en colaboración con ALSA, para generar este vector energético. No obstante, sus promotores aseguran que sigue en pie y recuerdan que la iniciativa cuenta con nueve millones de euros de financiación europea.

Es importante precisar que la mayoría de esas iniciativas que se desarrollan en Asturias tienen que ver con la investigación y no con la producción comercial. De hecho, el grueso, ocho en total, están ligadas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sobre todo, a través del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar). No obstante, en el listado también están involucradas empresas como EDP, HyMet y Arcelor.

Las iniciativas más ambiciosas de naturaleza comercial de las presentadas hasta ahora estarán próximas, en el entorno de Aboño. Se trata del proyecto planteado por HyMet, filial de White Summit, en El Musel, que incluye instalaciones para producir hidrógeno que luego se empleará para producir 100.000 toneladas de e-metanol al año. En total, se invertirán alrededor de 250 millones de euros y su fecha de entrada en operación es 2029.

A escasa distancia se situará la otra gran iniciativa que hay en marcha en la región, el valle asturiano del hidrógeno en el que EDP quiere transformar la térmica con la que cuenta en Aboño. Su primera fase prevé una potencia de electrólisis de 150 MW y una inversión superior a los 200 millones de euros. Según los cálculos de la energética trasladados al censo, entrará en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2027 para abastecer a la industria del entorno e, incluso, a la propia central térmica, cuyo grupo 2 podrá funcionar con hidrógeno en un futuro. Este proyecto es escalable y EDP cuenta con ampliarlo a medida que se desarrolle el mercado.

El grupo luso también tiene otro proyecto de gran calado en su central de Soto de Ribera. Aunque de menor envergadura, integra la producción centralizada de hidrógeno renovable con una capacidad de cinco MW de electrólisis con renovables, el almacenamiento mediante baterías y la distribución de este gas para la industria y la movilidad. Dependiendo de las condiciones del mercado, se contempla una escalabilidad de capacidad de electrólisis hasta los 500 MW, apunta EDP.

Además, también es llamativo por los actores que intervienen el proyecto H2 Asturias, coordinado por Arcelor, al frente de un 'hub' en el que también se integran Iturcemi, Magna Dea, Idesa, Idonial, H2 Vector , la Universidad de Oviedo y el Incar. En este caso, se investiga la cadena de valor del uso de hidrógeno en un entorno industrial para diseñar y desarrollar una instalación de referencia en Europa para la investigación y demostración de tecnologías para el uso del hidrógeno, tanto en solitario como combinado con otros gases industriales, como el químico o el siderúrgico.

La Asociación Española del Hidrógeno destaca que este vector energético «se afianza» en el país, aunque los proyectos comerciales descienden desde los 167 contabilizados en noviembre de 2024 a los 145 actuales, resultado de 36 proyectos que han cursado baja en el último año más otros 14 que se han incorporado. «Esto entra dentro de la normalidad de un sector en desarrollo y constante evolución como es el del hidrógeno», apunta.