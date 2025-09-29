El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones del pozo Fondón, en Sama. Juan Carlos Román

La subasta del Banco Europeo del Hidrógeno hace aguas tras retirarse casi la mitad de los proyectos

Tan solo ocho de las 15 iniciativas que fueron seleccionadas en la primera convocatoria en mayo –ninguna asturiana– continúan adelante

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:14

Aunque el hidrógeno verde genera grandes expectativas y cuenta con múltiples iniciativas en marcha a nivel regional, nacional e incluso europeo, su adopción como ... vector energético y su integración en la industria todavía se perciben distantes. Esto se debe principalmente a los altos costes de producción, a las dificultades de transporte y almacenamiento y a la limitada demanda por parte de usuarios finales. Por eso, pese a la esperanza de que se convierta en una de las principales fuentes de energía en el futuro, la realidad es que aún queda un largo camino por recorrer. Por eso la Comisión Europea decidió poner en marcha, a través del Banco Europeo del Hidrógeno (BEH), un programa de subastas con el objetivo de reducir el precio del hidrógeno y servir como catalizador para atraer inversiones.

