Asturias urge en Bruselas «medidas concretas» para el acero en representación de las regiones siderúrgicas de la UE

La Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones aprobó este jueves el dictamen del Pacto sobre el Acero presentado por el consejero ... de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez. En diciembre, deberá ser el pleno el que vote definitivamente su aprobación. Durante su intervención, Peláez urgió a Bruselas a poner en marcha soluciones para el sector: «Acogemos favorablemente el Clean Industrial Deal y el Plan de Acción del Acero, pero proponemos medidas concretas».

Entre esas medidas, Peláez destacó, por ejemplo, el refuerzo de la interconexión de las redes regionales y nacionales para dar solidez al sistema energético europeo o la estabilización de los precios de la energía mediante contratos de compra de electricidad a largo plazo, «para evitar que industrias estratégicas fabriquen en desventaja».

En ese sentido, abogó por «reformar en profundidad el sistema de precios de la energía eléctrica, de manera que los beneficios de la energía baja en carbono lleguen a la industria«. Sobre esta cuestión, añadió que los elevados costes energéticos son los que generan incertidumbre y retraso en las inversiones privadas necesarias para impulsar la transición limpia».

En nombre de las regiones europeas representadas, el consejero pidió «acelerar las ayudas a la descarbonización, reforzar los instrumentos de defensa comercial y asegurar el acceso a las materias críticas«. Todo ello con el objetivo de combatir »la competencia desleal global, fruto de la sobrecapacidad mundial, en muchos casos subvencionada por terceros países«.

Peláez incidió en la importancia y el impacto tanto económico como social que el sector tiene para muchas regiones, entre ellas Asturias, donde, recordó, esta actividad supone el 11% del Producto Interior Bruto y da trabajo a 25.000 personas. En esa línea, instó a la Comisión a identificar los principales centros estratégicos de producción de acero y metales en el Viejo Continente y a «comprometerse con ellos en la aceleración de los procesos de descarbonización, además de tener así una visión de conjunto para garantizar la autonomía estratégica».

El dictamen también hace énfasis en los objetivos medioambientales. Respecto al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), el consejero de Hacienda invitó a Bruselas a realizar algunos ajustes: «Lo apoyamos, pero pedimos que se refuerce para evitar fugas en partes posteriores de la cadena de valor». Asimismo, subrayó la necesidad de llevar a cabo «una transición justa con apoyo a los trabajadores afectados« en las zonas con mayor impacto de este sector, y también pidió mayor »flexibilidad« para facilitar la adopción del hidrógeno verde, »un factor clave para energía limpia y competitiva«.

Durante su defensa del texto, Peláez hizo hincapié en la necesidad de proteger a la industria para impulsar la competitividad y recalcó que el sector del acero y los metales es «un pilar de la estabilidad económica y social de la UE, que genera empleo de calidad y de alto valor añadido«. Por eso mismo, pidió a las instituciones comunitarias »mayor celeridad« a la hora de implementar las soluciones propuestas.

«Este dictamen es una llamada a una acción coordinada, ambiciosa y justa, que garantice que Europa no solo conserve la industria del acero y los metales como pilar estratégico, sino que la transforme en un motor de innovación, de sostenibilidad y empleo de calidad, que nos permita liderar desde Europa el mercado global de los metales verdes«, zanjó el consejero.

Por otro lado, durante la sesión se recordó que el próximo 22 de octubre tendrá lugar en Avilés un seminario que permitirá a los miembros del Comité Europeo de las Regiones profundizar sobre el Plan de Acción de Acero y Metales. Un foro de discusión que, según avanzó Peláez, «fomentará el intercambio de experiencias entre los miembros de la comisión y representantes locales y regionales, tanto políticos como sindicales o empresariales, sobre los retos de la transformación industrial desde una perspectiva local y regional».