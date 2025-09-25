El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director de la Oficina Económica de Presidencia, José Sicre, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. E. C.

Asturias urge en Bruselas «medidas concretas» para el acero en representación de las regiones siderúrgicas de la UE

La Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones aprueba el dictamen del Pacto sobre el Acero presentado por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:50

La Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones aprobó este jueves el dictamen del Pacto sobre el Acero presentado por el consejero ... de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez. En diciembre, deberá ser el pleno el que vote definitivamente su aprobación. Durante su intervención, Peláez urgió a Bruselas a poner en marcha soluciones para el sector: «Acogemos favorablemente el Clean Industrial Deal y el Plan de Acción del Acero, pero proponemos medidas concretas».

