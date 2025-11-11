Hasta 3.000 euros para sacarse el carné: así son las ayudas del Gobierno para conductores profesionales Están destinadas a quienes busquen obtener el permiso de autobús y camión

Las ayudas están destinadas a sacarse el carné de conducir de las clases C y D para camión y autobús.

Asturias necesita más conductores profesionales, pero el Principado no es la única región de España que afronta este desafío. Se calcula que en todo el país se necesitan unos 30.000 conductores de camión y en torno a 4.700 conductores de autobús para satisfacer la demanda. Por eso el Gobierno de España ha aprobado la concesión de ayudas de hasta 3.000 euros para sacarse el carné de conducir de las clases C y D para camión y autobús.

¿Para quién son?

Estas ayudas que concede el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se dirigen a personas que ya cuenten con el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, que estén cursando el segundo año para la obtención de ese título o dispongan del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Tendrán que matricularse en una autoescuela para obtener el permiso de conducción C o D, con la posibilidad de obtener también el permiso B, teniendo que obtener en todo caso uno de estos dos últimos, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

¿Qué cubre la ayuda?

Estas subvenciones financiarán tanto la obtención de estos permisos de conducción, como las tasas de examen, de expedición del permiso y gastos derivados del examen psicotécnico necesario para su obtención.

¿Cuándo hay que solicitarla?

El presupuesto total previsto para estas ayudas es de 500.000 euros y serán compatibles con otras ayudas destinadas a la obtención de estos permisos. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, aprobado este 11 de noviembre.

Los beneficiarios dispondrán de un año para la obtención de los permisos subvencionados desde su concesión, prorrogable hasta 6 meses más por causas justificadas.

Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, siguiendo el modelo tradicional de concurrencia simple, aunque se establece un orden de prioridad para las solicitudes, indicando que se dará preferencia a aquellas personas que dispongan del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera; en segundo lugar, los que hayan cursado el primer curso de este título; y, en tercer lugar, los que dispongan del CAP.

