El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Una oficina del Banco Sabadel. Eva Parey

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones en 2025

El banco catalán propone este aumento de la rentabilidad a sus inversores después de la propuesta de la entidad vasca

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:45

Sabadell responde al BBVA con sus mismas armas: el consejo de administración ha aprobado este martes un incremento del dividendo al accionista con cargo al ... ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  4. 4 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  7. 7

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  8. 8 Los aficionados del Real Oviedo afectados por el aplazamiento del partido critican la falta de previsión
  9. 9 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  10. 10 «Está fatal que den galletas en el desayuno de los hospitales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones en 2025

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones en 2025