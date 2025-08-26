El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i), y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila (d) Europa Press

Sabadell ultima otro pago de dividendos a la espera de que BBVA mueva ficha

La entidad catalana repartirá 370 millones este viernes mientras el mercado presiona para que el banco vasco mejore el precio de su oferta

Ana Barandiaran

Martes, 26 de agosto 2025, 00:38

La principal estrategia del Banco Sabadell para combatir la opa de BBVA ha sido seducir a sus accionistas con suculentos dividendos que les convenzan de ... rechazar la oferta y del atractivo de su apuesta por seguir en solitario. Con esta hoja de ruta, este mismo viernes ejecutará un nuevo reparto con la primera retribución a cuenta con cargo al ejercicio 2025. El pago obligará al banco vasco a realizar un ajuste automático de su ecuación de canje, un pequeño cambio como antesala del gran dilema que afronta la entidad presidida por Carlos Torres: si mejorar su oferta y en qué cuantía. Es algo que el mercado ya descuenta desde hace tiempo.

