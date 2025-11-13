El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda. A. Piña

Sabadell Herrero alcanza en Asturias los 11.800 millones en volumen de negocio

  ·

Los préstamos al consumo se incrementan un 14% y la captación de nuevos clientes supera los 6.100 en el tercer trimestre

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

Sabadell Herrero ha alcanzado en Asturias una cifra de negocio total de 11.800 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2025, « ... consolidando su posición como entidad financiera de referencia en el Principado», ha señalado la entidad este jueves en un comunicado. El apoyo a la financiación tanto de empresas como de particulares y negocios «sigue siendo prioritario» para el banco. Así, la producción de hipotecas para familias continúa su crecimiento a cierre del trimestre y los préstamos al consumo alcanzan un incremento interanual del 14%. En el ámbito empresarial, la financiación sostenible total alcanza los 277 millones en la región.

