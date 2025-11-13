Sabadell Herrero alcanza en Asturias los 11.800 millones en volumen de negocio

Sabadell Herrero ha alcanzado en Asturias una cifra de negocio total de 11.800 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2025, « ... consolidando su posición como entidad financiera de referencia en el Principado», ha señalado la entidad este jueves en un comunicado. El apoyo a la financiación tanto de empresas como de particulares y negocios «sigue siendo prioritario» para el banco. Así, la producción de hipotecas para familias continúa su crecimiento a cierre del trimestre y los préstamos al consumo alcanzan un incremento interanual del 14%. En el ámbito empresarial, la financiación sostenible total alcanza los 277 millones en la región.

La red de oficinas de Sabadell Herrero en Asturias ha captado en este periodo más de 6.100 nuevos clientes —entre particulares, autónomos y empresas—, lo que refleja «la confianza del mercado en la entidad y su capacidad para ofrecer soluciones financieras adaptadas a cada perfil». Asegura que mantiene su compromiso y cercanía con los negocios de proximidad, incrementando un 6% las operaciones registradas a través de los terminales de punto de venta (TPV). De este modo, la captación de nuevos clientes digitales en el noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia) mantiene una evolución positiva, con más de 12.500 nuevos clientes a esta fecha.

En el conjunto de esta parte del país, la cifra global de negocio supera los 30.000 millones de euros, con 10.270 millones en inversión y el resto en recursos globales. Todas las rúbricas del balance crecen respecto a 2024, aunque destacan los depósitos de clientes, que lo hacen a un ritmo superior al 6%.

Respecto al negocio de seguros en la zona —responsabilidad del director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda— crece un 8% interanual, mientras que el internacional registra un aumento del 5,3%, reforzando el apoyo al desarrollo del comercio exterior de las empresas clientes. La financiación también registra un buen impulso en el noroeste, con un incremento interanual en el caso de préstamos vivienda un 15,4% interanual, la de préstamos al consumo un 20,1% y la financiación a medio y largo plazo de empresa un 7%.