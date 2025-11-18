La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

A raíz de la pandemia, la vivienda en Asturias experimentó un auge inédito y la región lideraba mes tras la clasificación las compraventas en ... España. Adquirir un hogar se torna cada vez más difícil, dado que los niveles de obra nueva son muy bajos y la demanda es muy elevada. A esto se une la subida imparable de los precios, sobre todo en las zonas de costa. De ahí que las compraventas hayan descendido un 4,1% interanual en septiembre, como revelan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, es la segunda caída más pronunciada del país, solo superada por la de Islas Baleares, del 9,6%. En cambio, la media nacional fue positiva, del 3,8%.

En concreto, en Asturias se formalizaron 1.274 operaciones. Si bien es cierto que son 344 más que en agosto –mes que no suele ser muy dinámico en el sector inmobiliario–, son 181 menos que en julio, cuando se alcanzó el pico en lo que va de año, con 1.455 transacciones. Las estadísticas muestran que, mientras que la primera mitad de 2025 todavía había signos de empuje, no ocurre lo mismo en la segunda. La escasez de inmuebles de nueva planta queda patente en que solo el 18,4% de las compras se refiere a pisos a estrenar (234). El resto (1.040 compras) es vivienda usada. Por su naturaleza jurídica, 1.136 son libres y 138 tienen algún tipo de protección.

En cuanto a los precios en Asturias, el metro cuadrado está a 1.247 euros, lejos de la media nacional de 1.866, según el portal estadístico del Consejo General del Notariado, que ofrece información actualizada y basada en datos reales de compraventas autorizadas ante estos profesionales. Las áreas costeras son las más demandadas y, como consecuencia, el coste de adquirir un piso en ellas se dispara. El concejo con el mercado inmobiliario más caro es Caravia, donde el metro cuadrado asciende a 2.509 euros.

Gijón ocupa la segunda posición, con 1.846 euros, seguido de cerca por Llanes, con 1.742 y su vecina Ribadesella, con 1.671 euros. Castrillón, con 1.581 euros por metro cuadrado, también se sitúa entre los municipios con la vivienda más costosa. Por debajo se sitúan Colunga, con 1.473 euros, y Oviedo, con 1.471. A más distancia está el tercer concejo más poblado de Asturias, Avilés, donde el precio medio del metro cuadrado es de 1.249 euros.

En el otro extremo, el concejo con la vivienda más barata es Villayón, con un coste de 188 euros. El siguiente más asequible es Degaña, donde el metro cuadrado cuesta una media de 270 euros. Algo más elevado es en Boal, aunque sin superar los 300 euro, al quedarse en 292. Le sigue otros tres concejos del occidente: Allande (301 euros), Ibias (305) y Grandas de Salime (343).

Comarcas mineras

En las cuencas mineras, los precios son más altos que en la zona occidental, pero bastante más moderados que la media regional. En el Nalón, el municipio más caro es Laviana, con 582 euros, seis más que en Caso y 14 más que en Langreo. Mientras que el metro cuadrado supone un desembolso de 514 euros en San Martín del Rey Aurelio. El Colegio General del Notariado no aporta datos de Sobrescobio.

En el Caudal, Morcín ocupa la primera posición entre los concejos más costosos, con 787 euros por metro cuadrado; a gran distancia del segundo, Lena, con 618 euros. En Mieres, por su parte, baja hasta los 547 y más aún lo hace en Aller, donde la media está en 486. El municipio más barato es Riosa, con 470 euros.

Si atendemos solo a la vivienda nueva, Llanes encabeza la clasificación, con un precio medio de 2.825 euros por metro cuadrado. Seguido de Gozón (2.442), Gijón (2.189) y Oviedo (2.170). En este caso, los municipios con inmuebles a estrenar más asequibles son Langreo (758 euros) y Mieres (790 euros). En la parte media la tabla se encuentran Colunga (1.599 euros), Siero (1.580) y Llanera (1.284).

Por otro lado, el portal Idealista publicó este martes el informe relativo al tercer trimestre con los municipios españoles donde se registra una mayor demanda de vivienda. Se cuelan dos asturianos: Gijón, que ocupa la décima posición, y Oviedo, que se sitúa en la decimoséptima.