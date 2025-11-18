El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un ciudadano se fija en las ofertas de una inmobiliaria de Gijón. José Simal

La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Caravia es el concejo con los hogares más caros, a 2.509 euros por metro cuadrado, mientras que Villayón es el más barato, con 188 euros

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

A raíz de la pandemia, la vivienda en Asturias experimentó un auge inédito y la región lideraba mes tras la clasificación las compraventas en ... España. Adquirir un hogar se torna cada vez más difícil, dado que los niveles de obra nueva son muy bajos y la demanda es muy elevada. A esto se une la subida imparable de los precios, sobre todo en las zonas de costa. De ahí que las compraventas hayan descendido un 4,1% interanual en septiembre, como revelan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, es la segunda caída más pronunciada del país, solo superada por la de Islas Baleares, del 9,6%. En cambio, la media nacional fue positiva, del 3,8%.

