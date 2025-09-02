El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalaciones de DuPont en el valle de Tamón. Marieta

DuPont destaca que el centro de servicios «aporta un valor diferencial»

El SOMA teme la posible deslocalización del centro de servicios a Cataluña y la pérdida de peso de las plantas de Nomex dentro de Arclin

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:15

DuPont quiso enviar ayer un mensaje tranquilizador a la plantilla, con la que se reunió para informar sobre la venta de las dos plantas ... de Nomex a la multinacional Arclin. En primer lugar, los responsables de las instalaciones asturianas –al frente de los que se encontraba la presidenta de la compañía en España y Portugal, la langreana Ángela Santianes– recalcaron que DuPont es una firma «sólida» que, tras la operación, seguirá contando con recursos suficientes para crecer tanto de forma orgánica como inorgánica.

