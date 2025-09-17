DuPont mantendrá 283 empleos tras una venta que la plantilla encara con «incertidumbre»

DuPont trasladó ayer a los representantes de los trabajadores la distribución final de la plantilla una vez se consume la venta a Arclin de ... sus instalaciones. En concreto, 283 de los actuales 640 empleados permanecerán en DuPont, en el centro de servicios, y lo harán integrándose en la sociedad PSP Ibérica.

Por otro lado, 302 trabajadores pasarán a formar parte del equipo de Aramids, de la firma compradora. El resto del personal –más de medio centenar– corresponde a los empleados que el próximo 1 de noviembre pasarán a formar parte de la nueva división independiente Qnity Electronics –que se mantendrá en Tamón– y que están fuera de la ecuación de la negociación con Arclin.

Fue a finales del pasado mes de agosto cuando DuPont anunció la venta de su negocio de fibras resistentes al calor, Aramids, que incluye la marca Nomex, con dos plantas en Asturias, una que fabrica directamente este producto y otra su materia prima, cloruro de isoftaloilo (ICL). Una operación con la que la multinacional pondrá fin a más de tres décadas de fabricación en el Principado, aunque mantendrá su presencia en la región con el centro global de servicios en el que se integran áreas como finanzas, recursos humanos, compras y logística. El traspaso de la división de fibras de aramida a la nueva propiedad está previsto para el primer trimestre de 2026 y hasta entonces seguirá operando bajo el paraguas de DuPont.

No obstante, pese a la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores, en la plantilla existe «incertidumbre» ante la operación. Así lo asegura Javier Leiras, responsable del Sector Químico del SOMA-Fitag-UGT y miembro del comité de empresa de DuPont: «Seguimos con la incertidumbre de qué pasará con los trabajadores que se queden en el centro de servicios de DuPont. Arclin compra la gestión del Valle de Tamón; es decir, las fábricas, el edificio, la subestación y la planta fotovoltaica, por lo que DuPont, Qnity o Celanese, tendrán que renegociar con Arclin dentro de dos o de tres años el contrato de alquiler de ese edificio, que puede albergar hasta 900 personas, cuando ahora mismo no se llega ni a la mitad. La duda es si Arclin, que tendrá allí a unos 20 o 30 empleados como mucho, querrá mantener ese convenio pese a que no le dé beneficios».

En ese contexto, Leiras también señala que, actualmente, la plantilla no tiene garantías sobre «qué planes tiene para Asturias, si crecer, mantener o disminuir la producción y el empleo en la región». Esas dudas se ven acrecentadas, asegura, porque «hay un rumor de que Arclin quiere acometer una reducción del 30% en los costes fijos, pero por el momento seguimos con la incertidumbre».

«Nos gustaría aplaudir y festejar que tanto DuPont como Arclin quieran crecer y generar puestos de trabajo en Asturias, pero a día de hoy no hay respuesta clara por ninguna de las dos», afirma el representante sindical.