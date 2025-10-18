El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sistema de almacenamiento y transporte de carbonato de sodio ejecutado por Duro Felguera en Chile. E. C.

Duro entrega en Chile un sistema de manejo de materiales que prueba su «solidez técnica»

La ingeniería recalca que este «complejo» proyecto reafirma su posición como «un socio fiable y de confianza en el ámbito internacional»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Duro Felguera, a través de su unidad de negocio 'Mining & Handling', ha completado con éxito el proyecto de una «compleja» instalación portuaria para el ... transporte y almacenamiento de carbonato de sodio –también denominado ceniza de soda– en la bahía de Mejillones (Antofagasta, Chile) para la empresa Puerto Abierto. El «complejo» proyecto forma parte de la nueva terminal logística destinada a operaciones de descarga, embarque, transferencia y almacenamiento de productos a granel.

