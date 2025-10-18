Duro entrega en Chile un sistema de manejo de materiales que prueba su «solidez técnica»

Duro Felguera, a través de su unidad de negocio 'Mining & Handling', ha completado con éxito el proyecto de una «compleja» instalación portuaria para el ... transporte y almacenamiento de carbonato de sodio –también denominado ceniza de soda– en la bahía de Mejillones (Antofagasta, Chile) para la empresa Puerto Abierto. El «complejo» proyecto forma parte de la nueva terminal logística destinada a operaciones de descarga, embarque, transferencia y almacenamiento de productos a granel.

Este proyecto pone de manifiesto, en palabras de la compañía asturiana, su «solidez técnica y su capacidad para desarrollar soluciones integrales de ingeniería y construcción en entornos de gran complejidad», lo que reafirma su posición «como un socio fiable y de confianza en el ámbito internacional». La instalación presta actualmente servicio a la firma SQM, una de las principales compañías mineras de Chile y usuaria de la terminal, que ya ha realizado la descarga de los primeros buques de ceniza de soda.

El alcance del proyecto desarrollado por Duro Felguera comprende todas las actividades de un contrato EPC (llave en mano): ingeniería básica y de detalle, gestión de compras, logística y transporte, obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y capacitación de operadores. La terminal permite la descarga de carbonato de sodio desde los buques y su transporte mediante un sistema de cintas transportadoras tubulares de unos dos kilómetros de longitud hasta los domos de almacenamiento, que disponen de una capacidad total cercana a 80.000 metros cúbicos de ceniza de soda.

La inauguración oficial de la terminal, celebrada el pasado jueves con la presencia de autoridades chilenas y representantes del sector minero e industrial, contó con la participación de Saúl Paunero, director de la línea de proyectos EPC de Duro Felguera, quien destacó «la profesionalidad y el compromiso de todo el equipo, que ha permitido cumplir plenamente con los objetivos y exigencias de nuestro cliente, con quien llevamos colaborando exitosamente durante los últimos diez años y a quien agradecemos la confianza depositada».

Una buena noticia para Duro que llega en un momento muy delicado para la centenaria compañía tras la denegación, por parte del juez, de una cuarta prórroga del plazo del preconcurso de acreedores en el que se encuentra. Dispone hasta el 31 de este mes para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración, para lo que necesita contar antes con el respaldo de la SEPI y la banca.