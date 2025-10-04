El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede central de Duro Felguera, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Arnaldo García

El Principado confía en que Duro logre apoyo para evitar el concurso

Los sindicatos exigen «compromiso y responsabilidad a la banca y Mota-Engil y Prodi para garantizar el futuro de la empresa»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Duro Felguera afronta la situación más complicada de su centenaria historia, al borde del concurso si no consigue este mes el apoyo de la mayoría ... necesaria de sus acreedores para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración, tras el rechazo del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón a otorgarle a una cuarta prórroga. Ante esta situación, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, mantuvo una conversación este viernes con el presidente de Duro, Eduardo Espinosa, y confía en que la empresa pueda conseguir el respaldo requerido para evitar el concurso.

