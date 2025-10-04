El Principado confía en que Duro logre apoyo para evitar el concurso

Duro Felguera afronta la situación más complicada de su centenaria historia, al borde del concurso si no consigue este mes el apoyo de la mayoría ... necesaria de sus acreedores para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración, tras el rechazo del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón a otorgarle a una cuarta prórroga. Ante esta situación, el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, mantuvo una conversación este viernes con el presidente de Duro, Eduardo Espinosa, y confía en que la empresa pueda conseguir el respaldo requerido para evitar el concurso.

En concreto, el de la banca, que es el que resta para poder sacar adelante la hoja de ruta diseñada por la compañía para poder salir a flote. Para ello, el Principado espera que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sea un «agente activo» que facilite que las entidad bancarias convaliden el plan de viabilidad. Así las cosas, Campo insta a «no sacar conclusiones favorables ni desfavorables» por ahora y a mantener la prudencia, a la que también aludió este viernes la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo.

El presidente de Duro Felguera trasladó al consejero que espera que el plan se pueda presentar en la semana del 20 de octubre, días antes de que finalice el plazo que marca la normativa concursal. Esta previsión optimista de la empresa contrasta con el sentir de los trabajadores, entre los que se ha extendido el desánimo y la preocupación por su futuro laboral. Así lo pusieron de manifiesto los sindicatos, que exigieron «un compromiso real y responsable a todos los actores que tienen capacidad para resolver la grave situación que atraviesa Duro Felguera», en palabras de CC OO de Industria de Asturias.

En concreto, señaló que la implicación de la banca en la viabilidad de la empresa «apenas supone un porcentaje ridículo de los beneficios obtenidos en el primer semestre» por las entidades. A los socios mayoritarios, Prodi y Mota-Engil México, les reclamó el sindicato que «aporten el capital necesario, junto a una gestión eficiente, transparente y comprometida». En cuanto a la SEPI, CC OO pidió que se exija a estos accionistas «una implicación proporcional a la magnitud de la crisis».

Por su parte, el secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en la filial DF Operaciones y Montajes, Manuel Riera, incidió en que «hay un entresijo de intereses en este asunto» y la situación no se resolverá satisfactoriamente «si no se alinean todos los agentes implicados». Los trabajadores ya cumplieron con la negociación del ERE para 140 trabajadores, indicó, por lo que «ahora le toca al resto».