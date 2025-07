Duro Felguera remata el pacto con la SEPI, pero sigue sin cerrar acuerdos con otros acreedores

Duro Felguera tiene seis días para concluir las actuaciones necesarias para evitar entrar en concurso de acreedores. El próximo jueves, día 31, vence el ... plazo otorgado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón para solventar el preconcurso. Es la segunda prórroga solicitada por la compañía asturiana, que baraja pedir una tercera. El pacto con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para reestructurar la deuda de 120 millones de euros está cerrado casi al 100%. La idea es que el organismo público flexibilice la devolución de esta cantidad, que se corresponde con la concesión, en 2021, de dos préstamos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Pero los acuerdos con el resto de acreedores –sobre todo, con la banca– no se han cerrado todavía. Se trata de gestiones complejas, que no se pueden acelerar fácilmente y, además, el hecho de estar en plena época estival no ayuda. De ahí que Duro Felguera precise de un plazo mayor –quedan seis días, cuatro de ellos hábiles, para que expire– para poder llevar a buen término una operación vital para tratar de alcanzar la viabilidad. En caso contrario, entraría en concurso de acreedores y el escenario sería aún más complicado. La centenaria compañía tiene alrededor de 1.400 trabajadores y alcanzó prestigio internacional como especialista en proyectos llave en mano, pero la mala gestión de anteriores responsables la ha llevado en varias ocasiones a enfrentarse a momentos turbulentos.

Los sindicatos pidieron el jueves a la compañía que preside Eduardo Espinosa que les explique en detalle el plan de viabilidad con el que intenta convencer a los acreedores de que sus posibilidades de salir a flote son reales. La idea es centrarse en contratos más pequeños, que conlleven menos riesgos que los ambiciosos proyectos firmados antaño, varios de los cuales acabaron suponiendo grandes agujeros en las finanzas del grupo. Pero Duro no solo tiene que armar un plan industrial sólido, sino que también ajustará la plantilla a esa nueva hoja de ruta. De ahí que haya presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para 249 de los 699 trabajadores de Duro Felguera (la matriz), DF Operaciones y Montajes, DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech.

Responsables del grupo y representantes sindicales volverán a sentarse el martes y el jueves para avanzar en la negociación, aunque el periodo de consultas termina el 11 de agosto. Entremedias, el miércoles, Duro firmará la venta de El Tallerón a Indra, cuyos 158 trabajadores pasarán a formar parte de la plantilla de la empresa de defensa.