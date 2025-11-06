El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Stilwell, consejero delegado de EDP, durante la presentación del plan de negocio en Londres. E. C.

EDP decidirá si ejecuta los planes de Aboño y Soto de Ribera en función de las ayudas y clientes logrados

La energética invertirá 900 millones de euros en España en los tres próximos años, 670 de los cuales se destinarán a mejorar las redes

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:43

EDP presentó ayer en Londres su plan de negocio para 2026-2028, en el que prevé una inversión global de 12.000 millones de euros, ... 900 de los cuales se destinarán a actuaciones en España. Del montante nacional, 670 millones se dedicarán a mejorar las redes, según explicó el consejero delgado de la eléctrica, Miguel Stilwell. Sobre lo que aún no ha tomado una decisión la compañía es acerca de los proyectos para generar hidrógeno verde en las centrales térmicas de Aboño y Soto de Ribera. A preguntas de EL COMERCIO, explicó que EDP continúa analizando las inversiones ligadas a este vector energético desde el punto de vista técnico y también económico, en el que influyen los apoyos económicos que llegan desde las administraciones.

