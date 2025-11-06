EDP decidirá si ejecuta los planes de Aboño y Soto de Ribera en función de las ayudas y clientes logrados

EDP presentó ayer en Londres su plan de negocio para 2026-2028, en el que prevé una inversión global de 12.000 millones de euros, ... 900 de los cuales se destinarán a actuaciones en España. Del montante nacional, 670 millones se dedicarán a mejorar las redes, según explicó el consejero delgado de la eléctrica, Miguel Stilwell. Sobre lo que aún no ha tomado una decisión la compañía es acerca de los proyectos para generar hidrógeno verde en las centrales térmicas de Aboño y Soto de Ribera. A preguntas de EL COMERCIO, explicó que EDP continúa analizando las inversiones ligadas a este vector energético desde el punto de vista técnico y también económico, en el que influyen los apoyos económicos que llegan desde las administraciones.

Como los recibidos hasta el momento por «la Comisión Europea y el Estado español», que han respaldo ambos proyectos con millonarias ayudas. Pero hay otra pieza clave sin la cual no puede montarse este puzle: la demanda. Es decir, quiénes van a comprar el hidrógeno verde que se produzca en estas centrales. «Esto es muy importante», recalcó, para, a continuación, señalar que EDP aún no ha tomado «una decisión sobre avanzar con estas inversiones». «Seguimos buscando cuadrar (los planes) desde el punto de vista técnico y económico, que tengamos quiénes compren el hidrógeno y también los apoyos necesarios», incidió.

En este sentido, Stilwell recordó que se trata de una tecnología que aún no está madura en el mercado, por lo que necesita del respaldo económico de las administraciones públicas para «asegurar que se pueda vender en condiciones que sean competitivas». También a preguntas de este periódico recordó que la solicitud de cierre del grupo de carbón de Soto de Ribera –al igual que la de la térmica gaditana de Los Barrios–, está pendiente de la decisión del Gobierno y apuntó que la central de Aboño «ya funciona plenamente con gas natural en lugar de con carbón, por lo que han bajado muchísimo las emisiones». Así, el objetivo de abandonar este combustible fósil en 2025, «está bastante avanzado». De hecho, a efectos prácticos, «ya casi es cero el consumo de carbón» por parte de EDP.

Central reversible de Tineo

Respecto a la central hidroeléctrica reversible que proyecta la compañía lusa en Tineo, para aprovechar el agua del embalse de La Barca para generar y almacenar energía, Stilwell indicó que «hay alguna dificultad, pero veremos». Hay que recordar que, además de EDP, las empresas Magtel y Grupo Lamelas optan a los 354 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa de Narcea, que están pendientes de adjudicación por parte del Gobierno central.

Se trata de un proyecto de gran envergadura, con una inversión superior a los 500 millones. «Tenemos interés en el bombeo especialmente en España y Portugal, pero son procesos ambiciosos que no están incluidos en el plan de inversiones que ahora se anuncia», indicó Ana Paula Marques, miembro del consejo de administración ejecutivo.