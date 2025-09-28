El empleo en Asturias creció el último año al doble de ritmo en el sector servicios que en la industria

Desde hace décadas, el mercado laboral asturiano experimenta un proceso de transformación en el que sectores como la industria han ido perdiendo peso mientras ... la terciarización de la economía avanzaba con paso firme. Una dinámica que se ha mantenido en el último año, en el que pese a que ambos sectores crearon empleo, los servicios (14,7%) lo hicieron al doble de ritmo que la industria (8%), según se refleja en la última Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos absolutos, el número de ocupados en el sector servicios creció en 43.100 personas en dicho período, mientras que la industria apenas sumó 5.000 trabajadores, lo que da muestra de la progresiva pérdida de peso de la segunda, pese al incremento de ocupados. Esa metamorfosis del mercado laboral no es algo exclusivo de Asturias, sino un proceso común a los países desarrollados, aunque el Principado sí es una de las regiones que más ha sufrido las sucesivas reconversiones industriales y las consecuencias derivadas de la descarbonización. Durante este proceso, sectores que antaño se erigían como pilares de la economía han sufrido un continuo declive, como es el caso del campo, la minería o la siderurgia.

De hecho, en el último año, los otros dos sectores analizados por el INE registraron una pérdida de empleo. En concreto, la agricultura redujo en 4.200 personas el número de ocupados, hasta situarse en las 10.100, con una caída del 29,4%. Por su parte, la construcción perdió 5.300 puestos de trabajo y se quedó en las 26.100, lo que implica un recorte del 16,9%.

Ramas de actividad

El organismo público permite, además, desglosar los datos por rama de actividad. El empleo en industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, creció a la mitad de ritmo que el sector, con un alza del 4,9% (400 empleos más). Por su parte, la industria manufacturera experimentó un alza del 8,7%, con 4.700 ocupados más (58.500 en total), mientras que el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; y hostelería sumaron 7.100 puestos de trabajo en el último año, lo que supone una subida del 6,2%.

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares es, en términos relativos, la rama que más creció en el mismo período, al dispararse un 25,5% (8.700 empleos más). Sin embargo, la que más puestos de trabajo creó es administración pública y defensa, Seguridad Social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales, que sumó 20.400 ocupados, con un incremento del 21,6%.

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; hogares como empleadores domésticos y como productores de bienes y servicios para uso propio; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales; y otros servicios también registró una de las mayores subidas de todas las ramas analizadas en la Encuesta de Población Activa, con un alza del 21,7% (5.600 personas).

Asimismo, al calor del auge de la venta de vivienda, las actividades inmobiliarias en el Principado registraron un avance del 11,7% al sumar 400 empleos (hasta 3.800 en total), mientras que las actividades financieras y de seguros subieron un 7,7% y alcanzaron los 7.000 ocupados (500 más que hace un año).

La construcción es el único segmento que suma parados, con 2.300 más en los últimos doce meses

En el último año, además de crearse empleo, el número de parados en la región también se redujo; en concreto, un 23% (12.300 personas), según los datos de la EPA. Sin embargo, el comportamiento ha sido dispar en los diferentes sectores analizados por el INE. De hecho, el único que presenta una evolución negativa es el de la construcción, que ha pasado de los 200 desempleados de hace un año a los 2.300 parados de la actualidad. Un incremento del 1.150% que contrasta con la reducción del 12,35% en el conjunto del país.

No obstante, cabe señalar que, al tratarse de una encuesta, es normal que haya importantes oscilaciones en las comunidades con menor cantidad de población –como Asturias– por lo limitado de la muestra. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, varias regiones –entre las que se incluye el Principado– no aportan cifras sobre la evolución del número de parados precisamente por ese mismo motivo.

En industria, el recorte del número de parados en el último año es de tan solo 100 personas, al pasar de 2.100 a 2.000 los ciudadanos que buscan trabajo (caída del 4,7%). Contrasta con el comportamiento a escala nacional, donde se elevó un 4,2%.

El sector servicios es el que acumula la mayor caída del paro tanto en términos absolutos como en relativos. En concreto, el número de personas en desempleo se sitúa en 16.000, frente a las 19.700 de hace un año, lo que implica un recorte de 3.700, un desplome del 18,8%. En este caso, la tendencia sí va acompasada con la nacional, donde también cae el desempleo, aunque a menor ritmo (-8,7%).

Por otro lado, una de las buenas noticias de la EPA es la notable reducción en el número de parados que buscan empleo o han dejado su último empleo hace más de un año, con 10.900 personas menos que el ejercicio anterior (-34,5%).