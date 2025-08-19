El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
Un avión de Air Europa. EFE

Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones

La aerolínea turca abonará 25 millones más de lo previsto para adquirir el 27% de la española

E. Martínez

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 17:28

Air Europa finalmente ha aceptado la oferta de Turkish Airlines para adquirir entre el 26% y el 27% de su capital -según se defina ... en los balances- por 300 millones de euros. El presidente de la aerolínea española, Juan José Hidalgo, firmó a primera hora de la tarde de este martes la carta de aceptación de la oferta. La compañía turca se hará con alrededor de un 27% del capital por 25 millones más de lo previsto, que se destinarán a la compra de acciones de forma inminente, según informó Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  2. 2 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  3. 3 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  7. 7 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años
  8. 8

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  9. 9

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  10. 10 Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones

Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones