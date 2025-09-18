Alejandro Page toma el relevo de Juan Escriña como director general de Santa Bárbara

Importante relevo en la cúpula de General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas en un momento clave para su futuro, cuando están en ... juego millonarios contratos de blindados y entra en pugna por ellos con Indra, que prevé iniciar la fabricación en El Tallerón el año que viene. La compañía ha nombrado a Alejandro Page, como nuevo vicepresidente de GDELS y director general de Santa Bárbara Sistemas (SBS). Toma así el relevo de Juan Antonio Escriña, que deja sus funciones ejecutivas después de 43 años para convertirse en consejero especial del presidente europeo de GDELS, el asturiano Antonio Bueno.

Page, que es ingeniero industrial, forma parte de la compañía desde hace más de 15 años. Al igual que Escriña ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de la empresa. Explica el grupo que su incorporación en 2010 como ingeniero de desarrollo marcó el inicio de una sólida carrera en la organización, en la que ha ocupado posiciones de gran relevancia. Entre otros cargos, ha sido jefe de ingeniería de SBS, responsable de operaciones tanto en la fábrica de Trubia como la de Sevilla, y director de programas a nivel nacional. Su última posición ha sido la de vicepresidente de Programas en el grupo europeo al que pertenece Santa Bárbara, con responsabilidad sobre todas las empresas del grupo. Además, durante el último año, ha compaginado esa posición con la de responsable de operaciones de SBS, como parte del plan de sucesión que culmina ahora.

«Su experiencia internacional en GDELS-MOWAG (Suiza), su visión estratégica y su conocimiento de primera mano de los principales programas de la compañía han sido determinantes para su designación», explica el grupo. Para GDELS, Page ha sido de los directivos clave en el proceso de internacionalización de Santa Bárbara y ha participado activamente en los principales programas, como el Ajax para el Ejército británico y el Hunter para el Ejército de Letonia.

Desde su nuevo cargo, será responsable de la implantación y desarrollo del Plan Industrial y Tecnológico 2025-2030 de GDELS en España, que contempla, entre otros objetivos, la ampliación de la cadena de suministro de la compañía, de las plantillas de los centros de producción de Trubia, Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Córdoba y un importante incremento de la producción que alcance en torno a 500 vehículos anuales.

Por otro lado, GDELS ha manifestado su agradecimiento a Juan Escriña por «la dedicación, profesionalidad y compromiso» que han caracterizado su gestión, y ha destacado especialmente su contribución al posicionamiento tecnológico e industrial de la empresa.