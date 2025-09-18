El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Page y Juan Escriña.

Alejandro Page toma el relevo de Juan Escriña como director general de Santa Bárbara

Será responsable de implantar el nuevo plan estratégico del grupo, que incluye el aumento de plantilla y producción en Trubia

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:21

Importante relevo en la cúpula de General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas en un momento clave para su futuro, cuando están en ... juego millonarios contratos de blindados y entra en pugna por ellos con Indra, que prevé iniciar la fabricación en El Tallerón el año que viene. La compañía ha nombrado a Alejandro Page, como nuevo vicepresidente de GDELS y director general de Santa Bárbara Sistemas (SBS). Toma así el relevo de Juan Antonio Escriña, que deja sus funciones ejecutivas después de 43 años para convertirse en consejero especial del presidente europeo de GDELS, el asturiano Antonio Bueno.

