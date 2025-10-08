El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. Archivo

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

El supervisor deja claro que será él quien comunique el 17 de octubre el resultado de la opa y el precio de una hipotética segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:59

Comenta

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre, según ha hecho ... publico este miércoles en un comunicado a través de su página web. Además, el supervisor advierte que las consideraciones sobre el precio equitativo de una eventual segunda opa son «mera especulación» hasta que fije los criterios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  4. 4

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  5. 5 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  6. 6 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  7. 7 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»