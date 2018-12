Los comités de Alcoa convocan una huelga y una marcha conjunta para el 19

La situación de las plantas de Asturias y Galicia no admite más demoras: «Si no se toma una decisión inmediatamente estamos abocados al cierre». Así de tajantes se mostraron ayer los presidentes de los comités de Alcoa en Avilés y La Coruña. La iniciativa aprobada por el Gobierno llega, a su juicio, tarde al igual que su ejecución. «Si estas fábricas cierran seis meses para ver qué hace el Gobierno muy probablemente no arranquemos más. Necesitamos hechos», subrayó ayer José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité avilesino en una comparecencia junto a representantes de la plantilla de La Coruña en el puente de Porto, en el límite entre Asturias y Galicia por la N-640, donde cortaron el tráfico unos minutos.

Su homólogo en la aluminera coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, insistió sobre la misma idea. «No podemos esperar seis meses por una solución», lamentó. Entre otras cosas, porque no disponen de ese tiempo. El periodo de negociación de los despidos colectivos terminará el proximo 27 de diciembre o a lo sumo -si acuerdan una nueva prolongación- el 15 de enero. «Necesitamos medidas de urgencia para poner a salvo las plantas», exigió.

Asimismo, junto a varios compañeros, ambos portavoces anunciaron la convocatoria de una jornada de huelga para el día 19 de este mes, además de una marcha conjunta en torno a la ría del Eo, enclave que limita y une ambas regiones. Ese día, los empleados de la planta asturiana partirán a las 10 horas desde Castropol y se dirigirán hacia el puente de Porto, donde se encontrarán con la plantilla gallega, que comenzará su parte del recorrido en Ribadeo. En torno a las 12 horas, se concentrarán todos frente al Ayuntamiento de Vegadeo.

Esperan, asimismo, que les acompañen trabajadores de la planta de San Ciprián, en Lugo, la única que la multinacional no tiene intención de cerrar, por el momento. Ya mostraron en ocasiones anteriores su apoyo a sus compañeros de la multinacional aluminera. La última hace poco más de una semana, cuando los de La Coruña acudieron a la factoría lucense para poner fin a su primera jornada de huelga. En esa movilización también estuvieron presentes varios representantes del comité de Avilés. Ahora, su presidente, Gómez de la Uz, expresa su deseo de contar de nuevo con el respaldo de los de San Ciprián para la marcha del 19.

Reunión con Alcoa el martes

De manera paralela a las movilizaciones, los comités de Avilés y La Coruña deberán seguir insistiendo en las reuniones con Alcoa para conseguir que esta retire el ERE. La próxima tendrá lugar el martes y es probable que el encuentro se repita también el jueves.

Mientras tanto, el de Avilés ya ha convocado varias movilizaciones para esta semana frente a la factoría. Y el viernes pondrán a disposición de los trabajadores autobuses para viajar a La Coruña y apoyar la marcha organizada por sus compañeros.