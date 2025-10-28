El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. RC

Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

La compañía ingresó hasta septiembre 33.863 millones, un 2,3% más que el año pasado, mejora el dividendo al accionista un 8% y sus previsiones para fin de año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Iberdrola está cerca de alcanzar su objetivo marcado para este año en los 6.000 millones de beneficio histórico ya que hasta septiembre ha informado ... de unas ganancias de 5.116 millones, un 16,6% más que en los nueve primeros meses de 2024. Dados estos buenos resultados, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha mejorado sus previsiones para cierre de año hasta los 6.600 millones, un beneficio récord en su historia.

