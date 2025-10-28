Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

Iberdrola está cerca de alcanzar su objetivo marcado para este año en los 6.000 millones de beneficio histórico ya que hasta septiembre ha informado ... de unas ganancias de 5.116 millones, un 16,6% más que en los nueve primeros meses de 2024. Dados estos buenos resultados, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha mejorado sus previsiones para cierre de año hasta los 6.600 millones, un beneficio récord en su historia.

«Gracias a las mayores inversiones en el Reino Unido y los Estados Unidos, las redes aumentan su resultado operativo y su generación caja, lo que nos permite mejorar la previsión de fin de año a 6.600 millones de euros, con un incremento de dos dígitos, y repartir un dividendo a cuenta de 0,25 euros, mientras seguimos aumentando nuestra solidez financiera», señala el presidente en un comunicado.

La cifra de ganancias hasta septiembre surge tras descontar el efecto extraordinario que supuso la venta de su negocio de gas en México en 2024,la venta de contadores inteligentes en Reino Unido este último trimestre y el impacto del 'capital allowance' de Reino Unido. Si estos factores se tienen en cuenta, las ganancias se reducirían un 3% hasta los 5.300 millones.

Inversiones récord

Sin embargo, las inversiones alcanzan cifras históricas, sobre todo volcadas en Reino Unido y EE UU. En total, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán anunció este martes unas inversiones que rozan los 9.000 millones en los primeros nueve meses del año, el 60% destinadas a los dos países mencionados, y el 55% al negocio de redes. En términos anuales, las inversiones en el negocio de redes aumentaron un 12%, hasta los 4.904 millones de euros, impulsadas por un aumento del 25% en las inversiones en distribución. Y no les ha ido mal con esta estrategia: el grupo ha reportado un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 12.438 millones de euros, un 4,4% superior al de 2024, sobre todo porque el Ebitda en redes se disparó un 26% por unos óptimos resultados en Reino Unido y Estados Unidos.

La energética, que cerró el lunes la sesión cayendo ligeramente hasta los 17,1 euros por acción, abrió la sesión de este martes con subidas cercanas al 2% (17,4 euros) tras anunciar el impulso al beneficio al accionista y disparar el dividendo un 8% hasta los 0,25 euros por título. A este dividendo se le sumará el complementario, que deberá ser aprobado en la próxima junta general de accionistas y será abonado en el tercer trimestre de 2026. Tan solo en dividendo, la compañía destinará cerca de 1.700 millones de euros después de que con la ampliación de capital del pasado julio la compañía haya incrementado su número de acciones en 300 millones.

2.000 nuevos MW de renovables

El grupo cuenta ya con más de 160.000 millones de euros de activos y una capitalización que ronda los 115.000 millones de euros. Estas cifras la posicionan como la primera 'utility' de Europa y la segunda del mundo en valor bursátil.

En el sector de las renovables, las inversiones alcanzaron los 3.442 millones, de los que más del 60% correspondieron a inversiones realizadas de nuevo en sus dos mercados clave en este momento: Reino Unido y EE UU. Solo en Reino Unido las inversiones se incrementaron un 45% gracias a los activos eólicos marinos en construcción. A nivel global, la compañía instaló entre enero y septiembre 2.000 nuevos megavatios (MW) de renovables y tiene en proyecto o construcción otros 5.500 MW.