Maros Sefcovic y Stéphane Séjourné, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Estrasburgo para presentar el plan comercial en defensa de la siderurgia. EFE

Europa propone «la salvaguarda más protectora» aprobada nunca para el acero con un arancel del 50%

El plan presentado por la CE plantea además reducir en un 47% el volumen de importación de este producto libre de estas tasas comerciales

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:12

«Tenemos la cláusula de salvaguarda más protectora que se haya aprobado nunca para el acero». Con esta contundencia definió ayer el vicepresidente ejecutivo ... de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industria, Stéphane Séjourné, el plan diseñado para proteger a la industria siderúrgica de la UE de los efectos injustos del exceso de capacidad mundial y dar respuesta así a las peticiones del sector. Así, cumple con los compromisos recogidos en el Plan de Acción para el Acero y el Metal al limitar los volúmenes de importación libres de aranceles a 18,3 millones de toneladas al año (una reducción del 47% en comparación con los contingentes siderúrgicos de 2024) y duplicar el gravamen, hasta el 50%, de las importaciones que superen ese cupo (frente al 25% en el marco de la salvaguarda).

