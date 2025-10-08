Europa propone «la salvaguarda más protectora» aprobada nunca para el acero con un arancel del 50%

«Tenemos la cláusula de salvaguarda más protectora que se haya aprobado nunca para el acero». Con esta contundencia definió ayer el vicepresidente ejecutivo ... de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industria, Stéphane Séjourné, el plan diseñado para proteger a la industria siderúrgica de la UE de los efectos injustos del exceso de capacidad mundial y dar respuesta así a las peticiones del sector. Así, cumple con los compromisos recogidos en el Plan de Acción para el Acero y el Metal al limitar los volúmenes de importación libres de aranceles a 18,3 millones de toneladas al año (una reducción del 47% en comparación con los contingentes siderúrgicos de 2024) y duplicar el gravamen, hasta el 50%, de las importaciones que superen ese cupo (frente al 25% en el marco de la salvaguarda).

Además, plantea reforzar la trazabilidad de los mercados siderúrgicos mediante la introducción de un requisito de fusión y vertido –'melted and poured'– para evitar la elusión. Esta propuesta, presentada ayer en Estrasburgo por Séjourné junto al comisario de Comercio, Maros Sefcovic, reemplazará a la medida de salvaguarda del acero que expirará en junio de 2026. Responde al llamamiento de los trabajadores de la UE, la industria, varios Estados miembros, diputados del Parlamento Europeo y partes interesadas para ofrecer «una protección sólida y permanente a la industria siderúrgica local, con vistas a salvaguardar los puestos de trabajo de la UE y apoyar al sector en sus esfuerzos de descarbonización».

En palabras de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, «un sector siderúrgico fuerte y descarbonizado es vital para la competitividad, la seguridad económica y la autonomía estratégica de la Unión Europea». Ante el grave daño provocado por la sobrecapacidad que inunda los mercados de acero 'sucio' –procedente de países con normativas ambientales laxas–, instó al Consejo y al Parlamento a «avanzar rápidamente». La Comisión, por su parte, seguirá trabajando con la industria para «proteger y crear buenos puestos de trabajo, y con los Estados miembros y los socios mundiales, también a nivel de la OMC (Organización Mundial del Comercio), para encontrar soluciones a largo plazo a los retos compartidos».

En este sentido, Sefcovic recalcó que la medida propuesta es plenamente conforme con la OMC. Asimismo, la Comisión colaborará con los socios comerciales de la UE con vistas a ofrecerles asignaciones específicas por país.

Recuperar la competitividad

«Esta propuesta es el primer paso para que nuestra industria recupere la competitividad», subrayó Séjourné, quien rechazó que Europa sea proteccionista («es el exterior el que se cierra»). Incidió en la necesidad de centrar ahora los esfuerzos en las demás partes del plan de acción: reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), acuerdo industrial limpio y medidas de demanda. «Por eso, pido a los colegisladores una adopción urgente y rápida de la propuesta para que nuestra industria pueda invertir, crecer e innovar», añadió.

La propuesta se someterá ahora al procedimiento legislativo ordinario, por lo que corresponderá al Parlamento Europeo y al Consejo llegar a un acuerdo sobre el reglamento definitivo.