El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno. EFE

González-Bueno asegura sobre BBVA que «ni ellos mismos tienen confianza en la opa»

El CEO de Banco Sabadell cree que la entidad vasca «podía haber encarrilado otra vez la operación con una oferta en condiciones del 30% o 40%»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

La mejora de la oferta de BBVA sobre Banco Sabadell supone un plus del 10% sobre la cotización con la que cerró la sesión ... del pasado viernes. Sin embargo, el folleto también incluye la posibilidad de renunciar al umbral de aceptación del 50% y ebajarlo hasta el 30%, lo que obligaría a lanzar una segunda opa obligatoria en efectivo o con una alternativa en efectivo. Un punto sobre el que César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, hizo hincapié ayer, en una entrevista concedida a RNE: «Abrir la posibilidad del 30% es que ni ellos mismos tienen confianza en esta opa».

