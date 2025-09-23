González-Bueno asegura sobre BBVA que «ni ellos mismos tienen confianza en la opa»

La mejora de la oferta de BBVA sobre Banco Sabadell supone un plus del 10% sobre la cotización con la que cerró la sesión ... del pasado viernes. Sin embargo, el folleto también incluye la posibilidad de renunciar al umbral de aceptación del 50% y ebajarlo hasta el 30%, lo que obligaría a lanzar una segunda opa obligatoria en efectivo o con una alternativa en efectivo. Un punto sobre el que César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, hizo hincapié ayer, en una entrevista concedida a RNE: «Abrir la posibilidad del 30% es que ni ellos mismos tienen confianza en esta opa».

En ese sentido, el directivo de la entidad vallesana defendió que la mejora anunciada por el banco vasco es «pírrica» y supone «empatar básicamente» el valor de la opa con el valor de Banco Sabadell en el mercado bursátil. Asimismo, recalcó que lo importante en una operación de este tipo es «tener una moneda de cambio, sobre todo si es en acciones», pero que en el caso de BBVA se han revalorizado «la mitad» frente al resto de bancos españoles, incluyendo Sabadell.

Así, el CEO de Banco Sabadell fue claro a la hora de afirmar que tampoco esta nueva oferta de BBVA resulta interesante para su entidad: «Esta opa descarriló. La podían haber encarrilado otra vez con una oferta en condiciones que ofreciese el 30% o el 40%. A mí no me hubiese hecho ilusión, me parece que este proyecto es maravilloso, pero hubiesen podido tentar a alguien. Con esto no llegan al 50% bajo ningún concepto y yo creo que ellos mismos lo reconocen». Aunque en su opinión no va a llegar al 50% de aceptación, sí considera que hay «una posibilidad» de que la opa alcance el 30%. «No es fácil que lleguen al 30%, pero podrían llegar», reconoció.

El pasado 8 de septiembre, el consejo de administración de Sabadell, como sociedad 'opada', tuvo que elaborar un informe sobre su opinión de la oferta y su recomendación para los accionistas. En ese informe, el consejo rechazó de manera unánime la oferta, pero uno de los consejeros y accionista de Sabadell, David Martínez, no se mostró contrario a la operación, aunque solicitó una mejora del precio.

Preguntado por si el consejo volverá a rechazar ahora la operación, con la mejora de precio, González-Bueno no quiso «prejuzgar» la decisión, que se deberá tomar en un plazo de cinco días desde que la CNMV apruebe la modificación de la oferta, pero cree que la «lógica» es que la vuelva a rechazar porque esta propuesta es «peor» que la que BBVA hizo en mayo de 2024: «Antes nos ofrecían un 16,2% de la entidad resultante de la suma de los bancos y ahora nos ofrecen un 15,3%. Habían llegado a ofrecernos un 13,6%».