Dos pacientes realizan ejercicios de fisioterapia. E. C.

La incapacidad permanente se dispara un 9,5% en Asturias en año y medio hasta los 28.000 casos

El ministerio apunta a un cambio normativo para justificar la subida, pero también aumentan las bajas de larga duración, paso previo habitual

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Las bajas laborales, el absentismo y la siniestralidad en el trabajo son cuestiones que se han convertido en protagonistas del discurso del Principado, la ... Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos en los últimos tiempos. Desde la necesidad de mejorar la prevención hasta el embudo en la gestión y seguimiento de los casos, el asunto se ha situado también como una de las prioridades políticas, hasta el punto de que el Principado ha aprobado un convenio para que las mutuas gestionen algunas bajas y ofrezcan ciertos tratamientos para intentar contener el absentismo. El objetivo es aliviar las listas de espera de la sanidad pública e intentar así reducir también las faltas al trabajo en Asturias.

