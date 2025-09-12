El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parcela de Hunosa que Indra baraja para la construcción de la pista de pruebas de blindados. E. C.
Industria de defensa en Asturias

Indra baraja el polígono Reicastro, en Mieres, para construir la pista de pruebas para vehículos blindados

La multinacional estudia otras ubicaciones para las instalaciones en las que testeará las unidades que salgan de El Tallerón, pero esta (propiedad de Hunosa) reúne las condiciones necesarias

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:00

La multinacional española Indra baraja ubicar en Mieres, en el céntrico polígono Reicastro, la pista de pruebas en la que prevé realizar los ensayos ... de los vehículos blindados que fabricará en El Tallerón una vez acometa la renovación de la planta para adecuarla a las necesidades productivas, según ha podido conocer EL COMERCIO de fuentes cercanas a la operación.

