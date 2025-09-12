Indra baraja el polígono Reicastro, en Mieres, para construir la pista de pruebas para vehículos blindados

La multinacional española Indra baraja ubicar en Mieres, en el céntrico polígono Reicastro, la pista de pruebas en la que prevé realizar los ensayos ... de los vehículos blindados que fabricará en El Tallerón una vez acometa la renovación de la planta para adecuarla a las necesidades productivas, según ha podido conocer EL COMERCIO de fuentes cercanas a la operación.

Se trata de unos terrenos propiedad de Hunosa, que cuentan con una extensión de 77.000 metros cuadrados de suelo industrial, suficiente para acoger no solo la pista (que tendrá unos 1.600 metros de longitud), sino también todos aquellos edificios anexos necesarios para la actividad que la empresa plantea, como un centro de movilidad para vehículos blindados.

De este modo, Indra contaría con unas instalaciones conectadas con las autopistas A-66 y AS-1 (autovía minera). «Es un terreno listo para la implantación, que cuenta con un alto nivel dotacional y de servicios, además de transporte, con unas condiciones muy competitivas», explica Hunosa en su página web.

Por el momento, Indra aún no ha tomado una decisión definitiva y, de hecho, estudia otras opciones, pero el polígono de Reicastro reúne todas las condiciones que exige una operación de este tipo. Fue el pasado martes cuando el presidente de Indra, Ángel Escribano, anunció en Oviedo el acuerdo con Hunosa no solo para encontrar un emplazamiento para la pista, sino para explorar otras posibles operaciones de cara al futuro.

Ambas empresas establecen así las bases de colaboración para «la identificación de espacios industriales en las zonas mineras de Asturias para potenciales usos industriales, o de desarrollo de ingeniería a largo plazo, así como en relación con proyectos de innovación relacionados con la sostenibilidad y la energía para la industria de la defensa».

Estas instalaciones forman parte de la hoja de ruta de Indra, que ha convertido Asturias en el centro neurálgico de su nuevo negocio de fabricación de plataformas terrestres. La mayoría de la actividad se desarrollará en El Tallerón, con una inversión de 43 millones de euros (la pista de pruebas no estaría incluida en ese presupuesto). Los planes de la compañía pasan por comenzar con la producción dentro de seis u ocho meses, según anunció el propio Escribano, para poder ver los primeros prototipos de blindados a principios de 2027.

Centro de I+D+i

En paralelo, la multinacional sondea la apertura de un centro de investigación y desarrollo en Oviedo, en la fábrica de armas de La Vega. Está previsto que una delegación de la empresa visite las instalaciones, aunque no será en los próximos días. Ayer, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Carlos Fernández, instó al alcalde, Alfredo Canteli, a apostar por la industria de defensa: «El interés de Indra por abrir un centro de I+D+i en una nave de La Vega es una oportunidad que este equipo de gobierno no puede dejar pasar».

Todas estas inversiones forman parte del plan del Gobierno de España para convertir a Indra en el campeón nacional de defensa. Una empresa respaldada por el Estado –la SEPI controla el 28% del capital– y que ejerza como tractora del resto del sector, como ocurre en otros países del entorno europeo, con compañías como Rheinmetall en Alemania, Leonardo en Italia o Thales en Francia. La pista de pruebas, además, es un activo con el que no cuenta en la región el que será su principal competidor en el negocio de blindados, Santa Bárbara Sistemas. La compañía que gestiona la fábrica de armas de Trubia no dispone de una pista en la que realizar tests para los blindados que salen de la planta, por eso las entregas de vehículos las realiza en la fábrica de Alcalá de Guadaíra, donde sí dispone de dichas instalaciones.