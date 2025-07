Indra comunica a la plantilla de El Tallerón su subrogación, mientras el ERE en Duro Felguera se complica

Hubo ayer una de cal y otra de arena para la plantilla de Duro Felguera. Del lado positivo, 158 empleados de Calderería Pesada –incluidos ... los afectados por jubilaciones parciales y excedencias– fueron llamados por Indra a firmar el preaviso de su subrogación, un paso legal previo, pero decisivo, a la espera de que se concrete finalmente la compra de El Tallerón por parte de la empresa semipública. Se prevé que esto suceda «en días» y solo se está pendiente de algunos últimos flecos para que la banca dé el visto bueno al traspaso. De esta forma, dejan el centenario grupo asturiano para integrarse en la compañía que dirige Ángel Escribano con las mismas condiciones actuales, aunque su cometido será bien distinto, ya que Indra pretende hacer de las instalaciones de El Natahoyo una planta de referencia para la construcción de vehículos blindados e, incluso, integrar nuevos negocios en el futuro.

Sin embargo, del lado negativo, prácticamente a la misma hora, en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) se ponía en marcha el reloj para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a buena parte de las sociedades que integran Duro Felguera. El plazo legal queda fijado hasta el 11 de agosto, aunque por medio hay una fecha clave, el 31 de julio, en la que vence la segunda prórroga del preconcurso de acreedores otorgada por el juzgado a Duro. Y, sin embargo, ayer ni siquiera se pudo constituir la mesa de negociación por divergencias en la parte social sobre la representatividad. Había que elegir a 13 integrantes por parte de la plantilla, de unos 699 trabajadores, pertenecientes a Duro Felguera (DFSA) –en Asturias y en Madrid–, y también a DF Operaciones y Montajes (DFOM) –Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona–; DF Energy Storage –Asturias, Huelva y Madrid–; y DF Intelligent Systems y DF Green Tech –ambas en Asturias– y no hubo acuerdo.

Un empleado independiente de DF Energy Storage presentó la delegación de voto de 46 trabajadores, «suficientes», para la CSI, pero no para el resto de fuerzas. «No permitiremos que se deje de representar a esos 46 compañeros», esgrimía al terminar la reunión por parte de CSI Susana Fernández. Mientras que el presidente del comité de la matriz, Ángel Pastor, insistía en que la ley dice otra cosa y denunciaba que «tergiversan la realidad». «La representación es centro por centro de trabajo, no por CIF empresarial», y DF Energy Storage cuenta con varios, recalcaba. «Es lamentable estar en esto cuando deberíamos estar analizando la información y no sabemos ni la cifra de personas afectadas».

La plantilla de Calderería Pesada se integrará en la matriz de Indra con los mismos derechos y obligaciones actuales

Sin conocer el alcance

Con todo, la mesa de negociación no se pudo constituir, pero el tiempo corre y Duro Felguera tiene la potestad de imponer un ERE del que, de momento, no se sabe el alcance. Se ha llegado a hablar de unos 200 empleados, pero no ha habido ningún anuncio oficial. Esta medida se considera imprescindible por parte de la dirección, que cree que es la única opción dentro de su hoja de ruta para la salvación. «Es una medida inevitable y necesaria para asegurar la continuidad», defendió el presidente ejecutivo del grupo, Eduardo Espinosa, en la junta de accionistas celebrada el pasado 27 de junio.

Lo que sí avanza es la venta de El Tallerón, con ese preaviso de subrogación del personal. De momento, los trabajadores han acogido con gran satisfacción este paso, después de sufrir durante la última década los problemas derivados de la situación del grupo y denunciar la falta de inversiones en la factoría. Ahora, se integrarán en la empresa matriz de Indra, con los mismos derechos y obligaciones actuales, incluidos también los derechos adquiridos.

La empresa que lidera Ángel Escribano tendrá que formar a la plantilla para sus nuevos cometidos y adaptar las instalaciones, que están en suelo propiedad del Puerto de Gijón, para la nueva actividad, que se realizará mediante la filial Indra Land Vehicles. El pasado 4 de julio el consejo de administración de la Autoridad Portuaria ya autorizó la transmisión de la concesión del uso de los terrenos.

Pocos días antes, el 24 de junio, se informó de que Indra y Duro Felguera habían llegado a un acuerdo preliminar para el traspaso. Según fuentes bien informadas, la operación contempla el pago a la ingeniería asturiana de 3,6 millones de euros, un montante superior a la oferta inicial planteada por la compañía semipública.