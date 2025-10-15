El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una persona hace la compra. Esther Vázquez

Los precios se mantienen en el 3,1% en Asturias en septiembre

Los precios encadenan cuatro meses de subidas en el Principado. A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:03

Comenta

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,1% en Asturias en septiembre en tasa interanual, en línea con el ... dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. 3 Los okupas de El Entrego habrían asaltado carboneras e intentado entrar en otros pisos bajos
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  7. 7 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los precios se mantienen en el 3,1% en Asturias en septiembre

Los precios se mantienen en el 3,1% en Asturias en septiembre