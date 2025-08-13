Los trabajadores asturianos vuelven a perder poder adquisitivo con el repunte de la inflación

La inflación ha vuelto a coger brío en Asturias, con el consiguiente impacto en los bolsillos de los ciudadanos. El mayor encarecimiento de los ... precios, que en julio se incrementaron hasta el 3,1%, merma el poder adquisitivo de los trabajadores de la región. Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, el aumento medio de los salarios regulados por convenio hasta el séptimo mes del año fue del 2,81%, de manera que la capacidad de compra de los asturianos cae tres décimas. De este modo, los incrementos salariales de los trabajadores de la comunidad –los cuartos más escasos– quedan por debajo de la media española, del 3,46%, y muy lejos del 6,2% de Baleares, que ocupa la primera posición entre las autonomías.

El año se inició con un incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Asturias del 3,2%, porcentaje que se repitió en febrero. En marzo se redujo al 2,3% y se elevó una décima en abril, para volver a caer en mayo, al 2,2%. En junio, creció de nuevo hasta el 2,5% y lo hizo aún más en julio, hasta el citado 3,1%, como revelan los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación repunta así por encima de la barrera del 3%, frente al 2,5% registrado en junio. El principal motivo de este notable incremento es el encarecimiento del grupo que comprende la electricidad, el gas y otros combustibles, que elevó sus costes un 11,4%, frente al 5,4% del mes anterior al analizado. A ello ha contribuido la 'receta' de Red Eléctrica para reforzar el sistema desde el gran apagón que se produjo el 28 de abril, es decir, a la mayor presencia de los ciclos combinados de gas en el 'mix' energético, en detrimento de las renovables. También empuja el precio de la energía al alza el uso más frecuente del aire acondicionado para aliviar las altas temperaturas.

Impacto del turismo

Precisamente, la utilización de estos dispositivos se incrementa, asimismo, por el auge del turismo, que también tiene su impacto en los alojamientos, que se encarecieron un 14,9%, frente al 6,3% de junio; así como los servicios de transporte, que avanzaron del 2,8% al 8,3%. En este punto influye la subida de las tarifas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) de Gijón al reducirse, a partir del 1 de julio, el descuento que venía sufragando el ministerio del ramo, al haber renunciado el Ayuntamiento a solicitar la continuidad de estas ayudas por estar vinculadas a la aplicación de las normativas sancionadoras de las Zonas de Bajas Emisiones, que en el caso gijonés afectan a La Calzada.

Por su parte, los restaurantes y hoteles son un 6,1% más caros que hace un año y una décima más que en el sexto mes de 2025. Asimismo, se encarecieron los alimentos, aunque de forma más moderada que en meses atrás, cuando fueron los principales responsables de la subida del IPC. En detalle, anotaron el mismo porcentaje que el índice general, un 3,1%, cuatro décimas más. El producto que resulta más caro que hace un año es la carne de vacuno, un 19,1% más, seguido de los huevos (+15,9%) y el café, cacao e infusiones (+14%).

En sentido contrario, hay otros productos y servicios de la cesta de la compra que moderan su subida en Asturias, como las bebidas alcohólicas y el tabaco, que pasan del 4,5% al 3,9%, y el vestido y el calzado, que suavizan el alza de precios aún más, del 5,7% al 3,9%. Por su parte, las comunicaciones también aminoran su encarecimiento hasta el 0,5% desde el 1,8% de junio, así como los muebles y artículos del hogar, del 0,8% al 0,4%, y la sanidad, del 1,5% al 1,3%. El único precio que desciende es el del ocio y la cultura, un 0,2%, una décima menos.

En España también repunta la inflación, hasta el 2,7%, por debajo que en Asturias. De modo que, en el conjunto de comunidades, no hay pérdida de poder adquisitivo, al incrementarse los salarios un 3,46%. Pero el país se aleja así del entorno seguro del 2% recomendado por el Banco Central Europeo (BCE) y se acerca peligrosamente a una tasa del 3%, nivel que Funcas pronostica que alcanzará ya en septiembre. El proceso de desinflación podría verse dificultado por el encarecimiento de las importaciones y los ajustes en las cadenas de suministro.