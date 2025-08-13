El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Clientes, en el mercado de El Fontán, en Oviedo. E. C.

Los trabajadores asturianos vuelven a perder poder adquisitivo con el repunte de la inflación

Los incrementos salariales regulados por convenio se sitúan en el 2,8%, frente a la subida del IPC hasta el 3,1% registrada en el mes de julio

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:24

La inflación ha vuelto a coger brío en Asturias, con el consiguiente impacto en los bolsillos de los ciudadanos. El mayor encarecimiento de los ... precios, que en julio se incrementaron hasta el 3,1%, merma el poder adquisitivo de los trabajadores de la región. Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, el aumento medio de los salarios regulados por convenio hasta el séptimo mes del año fue del 2,81%, de manera que la capacidad de compra de los asturianos cae tres décimas. De este modo, los incrementos salariales de los trabajadores de la comunidad –los cuartos más escasos– quedan por debajo de la media española, del 3,46%, y muy lejos del 6,2% de Baleares, que ocupa la primera posición entre las autonomías.

