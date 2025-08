José Vicente de los Mozos (São Paulo, 1962), consejero delegado de Indra, recalca la importancia de que «todos vayamos de la mano» para impulsar la ... nueva vida de El Tallerón porque «es un proyecto de transformación». A través de la nueva filial Indra Land Vehicles, la compañía –que cuenta con participación estatal a través de la SEPI– aspira a convertir las instalaciones que hasta esta semana pertenecían a Duro Felguera en «una de las fábricas de vehículos militares más avanzadas de Europa». Y, con ello, revitalizar la industria asturiana.

–¿Por qué han elegido Asturias para fabricar blindados?

–Porque ya hay un ecosistema para este tipo de vehículos. El programa 8x8 estaba en Asturias, se está fabricando en Trubia, y aquí ya hay un tejido, de talento, de pequeñas empresas que trabajan en ese sector, entonces no hay que ir a otro sitio a empezar de cero. Vimos diferentes opciones dentro de Asturias y la que más nos encajaba para lo que queremos hacer fue El Tallerón. ¿Por qué? Porque no solo queremos desarrollar aquí programas, queremos trabajar en el ciclo de vida de los vehículos, y este tiene tres ejes fundamentales: evidentemente la realización de nuevos programas, la modernización y el mantenimiento de los vehículos. Trabajar en el ciclo de vida de estabilidad en el empleo, que es importante en la industria. Para ello, debe tener su taller de prototipos, su ingeniería, su línea de montaje para nuevos programas y boxes para mantenimiento y modernización.

–¿Por qué han decidido crear una filial para fabricar vehículos terrestres?

–El conflicto de Ucrania nos ha dejado cuatro grandes lecciones. Primera, la aparición de los drones. Creo que ha habido un antes y un después en toda la industria del dron. Segunda, la importancia de las comunicaciones. Tercera, la modernización de los vehículos de tierra; antes los vehículos militares eran, sobre todo, mucha chapa y pintura y pocos sistemas. Y cuarta, la importancia de la logística. Indra ha tomado en cuenta estos cuatro puntos y en los tres primeros ya estábamos trabajando.

–¿Qué expansión prevén de los vehículos terrestres?

–Hay un portfolio de vehículos, desde mil toneladas, 1.500, diferentes aplicaciones, vehículos pesados y carros de combate. Cuando hablamos de la soberanía europea, creemos que España debe tener un actor que desarrolle este tipo de vehículos y, en ese sentido, hablamos con General Dynamics, con quien hemos realizado desarrollos a través de Tess Defence –consorcio formado, además de por Santa Bárbara (General Dynamics) e Indra, por Sapa y Escribano–. Queremos seguir trabajando con ellos, pero tienen que entender que España quiere tener esta empresa de vehículos y nosotros contamos con General Dynamics como tecnólogo para vehículos de tierra porque tienen experiencia y 'know how' que nosotros no tenemos. Pero eso no quita que tengamos esta ambición.

–¿Qué tipos de vehículos aspiran a fabricar en El Tallerón? ¿Qué plazos manejan para empezar?

–Esto hay que decirlo cuando lleguen los programas. Hay un primer nivel, que es lavar la cara a El Tallerón, formar a las personas y trasladar a la gente del tráfico aéreo aquí –el centro de I+D que posee Indra en el Parque Científico Tecnológico de Gijón–, área en el que creceremos en cien personas. Luego, en los próximos meses, veremos los programas que vamos a desarrollar y hay que capacitar a esas personas y también a las personas en Tess. Porque en Tess hemos tomado la mayoría y el acuerdo que tenemos es que, cuando estemos capacitados, el ensamble final de los 8x8 se realizará aquí. Y todo eso nos va a llevar tiempo. Creo que en los próximos tres meses, cuando tengamos una visión global de todo y conozcamos un poco más esto, podremos decir qué empleo, qué inversiones, en qué plazo y cuándo pensamos que puede salir el primer vehículo.

–¿Cuáles serán los primeros pasos que se darán en El Tallerón cuando se ponga en marcha?

–Vamos a empezar por la conversión de algunos vehículos, por el mantenimiento, etcétera. Y la idea es desarrollar un vehículo, por eso hemos empezado esa línea, esa es nuestra ambición. Pero esa ambición no se hace en 12 meses, hace falta tiempo. Los movimientos empresariales para hacerlo los iremos viendo. La industria de defensa y el campo de los vehículos de tierra está evolucionando muy rápido en Europa. E Indra hoy es un actor, que antes no lo era, esa es la buena noticia para Asturias y para España, que hay una empresa española que trabaja en el ciclo de vida de vehículos de tierra para defensa.

–¿Hay previsión de aumentar la plantilla actual?

–Ahora tenemos el 8x8, pero si hay más programas, tenemos que contratar más gente y hay perfiles que no tenemos hoy en los trabajadores procedentes de Duro Felguera que serán necesarios. He estado hablando con el comité de empresa y con los gerentes y la predisposición es total, están muy ilusionados con el proyecto, ofrecen la máxima flexibilidad y creo que eso es un punto positivo.

–¿Cuál puede ser el impacto de El Tallerón en la cadena de valor de la industria asturiana?

–Me gustaría tener una nave donde haya ciertos elementos que hoy no se fabrican en Asturias y traerlos aquí porque así reducimos el coste logístico. ¿Por qué tengo que desplazar una serie de elementos cuando puedo hacerlos aquí? Eso es lo que tenemos que ir viendo en los próximos meses. A lo mejor podemos hacer un parque de proveedores, una nave donde nosotros o algún proveedor podamos fabricar elementos para los vehículos que tenemos que fabricar. Eso es parte también del análisis que tenemos que hacer. Nuestra idea es desarrollar la industria asturiana, es participar de las empresas de aquí, ese es el sentido. Como nuestro rol es tractor, queremos desarrollar la industria asturiana.

–¿Qué les ha ofrecido Gijón y Asturias para hacer posible este centro?

–No nos movemos solamente por lo que nos proponen, nosotros respetamos los corredores que define el Ministerio de Defensa. Y uno de ellos es el de Asturias. En la industria de defensa hay que estar coordinados con el ministerio, con quien trabajamos conjuntamente para definir esos corredores y ver cómo crecer en ellos, pero lo que se busca es la vertebración de la industria en España.

–Dice que antes los vehículos defensa eran, sobre todo, chapa y pintura. ¿Cómo se va a desarrollar la parte más tecnológica y de innovación?

–Nosotros tenemos en Indra sistema de mando y control, guerra electrónica, diferentes sistemas de comunicación... es decir, estamos desarrollando sistemas que podrán utilizarse en diversos productos dentro de vehículo o productos para vender o exportar a otros productores.

–La previsión de Indra es que El Tallerón, además de la división de vehículos, acoja otros negocios. ¿Cuáles?

–Queremos que sea la sede del Grupo Indra en Asturias. En tráfico aéreo tenemos 200 ingenieros y queremos adaptarles un edificio aquí y crecer. Estamos buscando a 100 ingenieros para crecer aquí.

–¿Tienen alguna línea adicional además del traslado del área de tráfico aéreo?

–Primero tenemos que ver los programas. Cuando hablamos de vehículos, hablamos también de componentes para esos vehículos que podemos fabricar aquí y reducir el coste logístico. Todo esto hay que ponerlo en negro sobre blanco.

–¿Se decantaron por El Tallerón ante el rechazo de General Dynamics a vender Santa Bárbara?

–No, porque Trubia no tiene capacidad para hacer todo lo que pensamos. He visitado la fábrica y no tiene las dimensiones de El Tallerón. Entendíamos que, dentro de Tess, puede ser interesante esa compra, pero también respetamos la decisión de General Dynamics y de sus proyectos. Pero eso no ha coartado el seguir trabajando en el desarrollo de nuestra división de vehículos. Creo que aquí el punto positivo para Asturias es que ahora tiene dos fábricas y eso es beneficioso para las dos empresas porque el ecosistema del vehículo de defensa será más potente.

–Meses atrás se hablaba de un centro de Tess Defence en Asturias. ¿Es otro adicional?

–No, es este. Vimos varias opciones y concluimos que la mejor opción era esta, El Tallerón.

–Escribano, que también está en Tess Defence, también plantea crecer en Asturias. ¿Se podrán generar sinergias?

–Hoy Escribano es una empresa independiente y ellos tienen sus planes industriales que yo no valoro. Escribano suministra las torres a Tess, si quiere hacerlas cerca de aquí, es una decisión empresarial de esa empresa en la que nosotros no entramos.

–¿Cómo se sitúa el sector de defensa español dentro de Europa?

–Si hago el símil del fútbol, digo que estamos en Primera División, pero no en la Champions League. Ahí es donde tenemos que ir. Lo que sí le puedo decir es que hoy Indra está dentro del abanico de empresas europeas de defensa de referencia y trabajamos con todas ellas. En España hay empresas de referencia como Airbus, Navantia o Indra, que estamos a nivel europeo y creo que es importante para el peso que tiene España en la Unión Europea desarrollar estas empresas tractoras que tiren del resto de ecosistema de la industria de defensa.

–Acaban de compra una empresa de drones, ¿tienen más adquisiciones en mente?

–Seguiremos trabajando. Por ejemplo, se ha creado una comisión para estudiar la posible fusión con Escribano. Hay otras empresas que estamos viendo, pero hasta el final no se puede decir nada porque hay muchos elementos que pueden cambiar decisiones o hacer perder oportunidades. Entonces, la discreción es muy importante en todas estas adquisiciones.