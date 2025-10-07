Josep Oliu: «Sabadell Herrero es clave en Asturias y lo seguirá siendo en los próximos años»

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, aseguró este martes en Oviedo, en referencia a la opa lanzada por BBVA sobre la entidad vallesana, ... que tiene «plena confianza en que los accionistas darán continuidad al proyecto». «El Sabadell Herrero es clave en Asturias y estoy seguro de que lo seguirá siendo en los próximos años», afirmó.

Durante su intervención en la ceremonia de entrega del XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica al catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, Jan Stuhler, Oliu enumeró algunos de los motivos que propiciaron el rechazo del órgano de administración del banco a la opa planteada por BBVA y fue claro a la hora de resaltar que «la mayoría de los accionistas retail, tanto en Asturias como en Cataluña y el resto de España, no va a ir al canje». Tan solo el 0,3% de aquellos accionistas particulares que tienen depositados sus títulos en el banco acudirá a la opa, avanzó.

En esa misma línea, resaltó que Banco Sabadell no solo es «un proyecto de futuro, claro y sólido», sino «un banco con alma asturiana, catalana y española, con identidad propia». Así, se mostró tajante sobre la opa: «No es una buena oferta para la sociedad, ni para Asturias, ni para Cataluña, ni para España».

Josep Oliu reivindicó también a lo largo de su discurso la capacidad de Banco Sabadell para «hacer posible que las pymes y los ciudadanos de a pie reciban el trato que merecen». Ese es, en su opinión, uno de los puntos fuertes del banco: «Banco Sabadell es un actor clave en el sector bancario español, porque es un pilar estratégico para la financiación de las empresas en España». El presidente de la entidad resaltó que «la proximidad al cliente y el profundo conocimiento del territorio son la base de su competitividad y buen servicio».

Sobre la aspiración, por parte de las instituciones europeas, de que haya grandes bancos en el Viejo Continente que puedan financiar grandes infraestructuras, reconoció que «es legítima», pero incidió en que el futuro de la banca europea no puede pasar únicamente por ahí, sino que también debe haber «bancos que atiendan de forma adecuada las necesidades de financiación de las economías regionales».

Stuhler afirmó sentirse «profundamente honrado» al recibir el galardón porque España, aseguró, es su «hogar adoptivo». En relación a su trabajo sobre la movilidad intergeneracional y los efectos de la inmigración en el mercado laboral, reconoció que «es un tema con una gran carga política, pero también remite a preguntas elementales de la economía laboral». En esa línea, «una de las cuestiones más básicas es cómo responden los mercados de trabajo a un aumento en la oferta de trabajadores».

El catedrático enumeró algunas de sus últimas investigaciones, como la que aborda el impacto de la inmigración en los sueldos. «Cuando los recién llegados aceptan salarios más bajos que los trabajadores nativos, algunas empresas o sectores optan por una estrategia de bajos salarios y se vuelven dependientes de la mano de obra inmigrante», apuntó Stuhler. No obstante, remarcó que «este mecanismo conduce a implicaciones políticas distintas: en lugar de restringir el acceso a migrantes, debemos centrarnos en cómo fijan los salarios las empresas y evitar una carrera a la baja en salarios y condiciones de trabajo».

En relación al trabajo del galardonado, Josep Oliu recordó que «gracias a que Asturias es una tierra de emigrantes que luego volvieron, se impulsó el crecimiento del comercio local y el crecimiento industrial». «Banco Herrero fue fruto de ese movimiento migratorio de ida y vuelta», insistió.

El encargado de glosar al premiado, el doctor en Economía por la Universidad de Oxford Juan José Dolado, valoró durante su intervención la decisión de la Fundación Banco Sabadell de reconocer la trayectoria y el desempeño de Stuhler, pues aunque no tiene la nacionalidad española, supone un ejemplo de los beneficios de la atracción de investigadores extranjeros y su contribución en España.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, dio las gracias a Banco Sabadell «por seguir apostando por Asturias con este galardón». «Máxime en las actuales circunstancias en las que se celebra», añadió. Peláez explicó que «la actividad bancaria tiene unas prerrogativas que lo hacen ser el elemento fundamental y la correa de transmisión de la política monetaria y por tanto afecta de manera nuclear al interés general». En ese sentido, manifestó que la intención del Gobierno del Principado es contar con «un sector bancario pegado al territorio, cercano a las personas, que garantice la continuidad del empleo y la competencia real en el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas».

Sobre el reconocimiento, defendió que «se ha convertido en una referencia en el ámbito investigador en el campo de la economía» y explicó que, para llevar a cabo la agenda, «los responsables políticos no podemos guiarnos por la intuición o la inercia, necesitamos apoyarnos en datos, en conocimiento y en la evidencia empírica». «Ese es el valor de este premio», zanjó.