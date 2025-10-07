El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia, y Asuntos Europeos del Principado; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell;Jan Stuhler, premiado; Teresa Garcia-Milà, presidenta del jurado del premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica; Juan José Dolado, glosador; y Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero.

Ver 20 fotos
Josep Oliu: «Sabadell Herrero es clave en Asturias y lo seguirá siendo en los próximos años»

El presidente de la entidad dice en Oviedo que la opa de BBVA «no es buena para el Principado, ni para Cataluña, ni para España»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 21:55

Comenta

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, aseguró este martes en Oviedo, en referencia a la opa lanzada por BBVA sobre la entidad vallesana, ... que tiene «plena confianza en que los accionistas darán continuidad al proyecto». «El Sabadell Herrero es clave en Asturias y estoy seguro de que lo seguirá siendo en los próximos años», afirmó.

Te puede interesar

