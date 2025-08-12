El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jóvenes, en un parque. E. C.

Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo

Los sueldos de los trabajadores de entre 25 y 34 años son un 23,5% menores que la media de los asalariados, según un informe de CC OO

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 06:28

Es una etiqueta despectiva, pero que describe una realidad. Los denominados 'ni-ni' representan el 11,6% de la población joven asturiana (de entre 15 ... y 29 años), revela el informe elaborado por CC OO de Asturias sobre la situación de las generaciones que se enfrentan, por primera vez, al mercado laboral. Porcentaje que se traduce en 14.824 jóvenes que no están ocupados (es decir, están desempleados o inactivos) y tampoco están estudiando ni han recibido ninguna formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta realizada por Eurostat para elaborar su indicador en 2024. Así, el Principado se sitúa entre el 11,1% de la Unión Europea y el 12% del conjunto de España.

