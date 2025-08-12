Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo

Es una etiqueta despectiva, pero que describe una realidad. Los denominados 'ni-ni' representan el 11,6% de la población joven asturiana (de entre 15 ... y 29 años), revela el informe elaborado por CC OO de Asturias sobre la situación de las generaciones que se enfrentan, por primera vez, al mercado laboral. Porcentaje que se traduce en 14.824 jóvenes que no están ocupados (es decir, están desempleados o inactivos) y tampoco están estudiando ni han recibido ninguna formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta realizada por Eurostat para elaborar su indicador en 2024. Así, el Principado se sitúa entre el 11,1% de la Unión Europea y el 12% del conjunto de España.

Es el de 'ni-ni' un término utilizado «para criminalizar a la juventud tratando de hacer recaer sobre ella los desequilibrios y problemas estructurales del mercado de trabajo, de los que en ningún caso se puede responsabilizar a la persona», advierte el informe de CC OO de Asturias, difundido con motivo de la celebración hoy del Día de la Juventud.

Uno de los grandes problemas que afrontan los jóvenes es que sus salarios resultan insuficientes, en muchos casos, para llevar una vida digna. Según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE recogidos en el estudio, en Asturias el sueldo medio anual de los asalariados de 25 a 34 años se situó en 2023 en 21.361 euros, y es un 23,5% inferior al salario medio de la población que trabaja por cuenta ajena. «También es un 8,6% menor que el salario medio de los jóvenes españoles, cuando el medio en Asturias de todas las edades se sitúa prácticamente en línea con la media estatal (-0,5%)».

Por eso, destaca CC OO, «la subida de los salarios más bajos de convenio dentro de la negociación colectiva y el incremento sustancial que ha experimentado el salario mínimo interprofesional en los últimos años, fruto de la presión sindical», son medidas que han beneficiado a un número importante de personas, en su mayoría jóvenes y mujeres, que ocupan las últimas posiciones en la clasificación profesional.

Estos menores salarios impactan, de forma directa, en las opciones de los jóvenes para acceder a una vivienda. Según los últimos datos del Consejo de la Juventud referidos al segundo trimestre de 2024, solo un 17% de la población asturiana de 16 a 29 años está emancipada. No obstante, «es el dato más alto por comunidades autónomas; la media se sitúa en el 14,8%, que es el valor más bajo desde que existen registros (desde, al menos, 2006).

Riesgo de pobreza

Para poder acceder a una vivienda, un joven en Asturias tiene que dedicar entre el 50% y el 70% de su salario al alquiler o la compra, muy por encima del 30% recomendado. La situación de esta parte de la población es tan compleja que, según el Consejo de la Juventud, en 2023, uno de cada tres asturianos de entre 16 y 29 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.

Por otro lado, la juventud asturiana está más formada que la del conjunto del país (el 58% tiene estudios superiores) pero el 30% esta sobrecualificada, es decir, desempeña ocupaciones que se corresponden con niveles educativos inferiores. La mayoría de sus empleos pertenecen al sector de la hostelería (17%), seguido del sector del comercio minorista (11%), «precisamente las dos áreas más precarizadas dentro del ámbito laboral», puntualizó Marta Fernández, responsable del Espacio Joven de CC OO de Asturias. Respecto a la temporalidad, sigue siendo elevada (27%); la contratación parcial creció un 9,7%, frente a un 2,3% de la indefinida.

En cuanto a la tasa de paro juvenil, es del 14,6%, seis puntos superior a la del conjunto de la población (8,6%). Mientras que la tasa de empleo juvenil crece hasta el 56 %, pero se queda muy lejos aún de las cifras previas a la crisis de 2008. «La juventud asturiana está cada vez más formada pero el paro y la precariedad que sufre le impide desarrollar su futuro profesional, acceder a la vivienda y llevar a cabo un proyecto de vida», apuntó Fernández.