María Calvo presenta 77 avales, que «representan la mayoría del voto de Fade»

La presidenta en funciones de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, ha presentado hoy 77 avales para oficializar su candidatura a ... la reelección. Son más del doble de los que se precisan para concurrir a los comicios, ya que el mínimo es de 35. «Es una cantidad muy importante y que representa pues yo creo que la mayoría del voto de la asociación«, ha señalado tras depositar los apoyos en la sede de la patronal asturiana.

En este sentido, Calvo ha agradecido la confianza que han depositado en ella sus avalistas. «La verdad es que me he sentido muy acompañada y he presentado un respaldo mayoritario tanto en número de avales como en los votos que representan, lo que me da fuerzas e ilusión para seguir adelante con el proceso porque confirma la buena valoración del trabajo realizado durante estos cuatro años», ha destacado.

Ha incidido en que tanto las asociaciones como las empresas singulares le han transmitido «su voluntad de que se sigan poniendo encima de la mesa los temas que de verdad les preocupan, como así se ha hecho, y que se trabaje por todas las empresas de todo el territorio y de todos los sectores».

Avales a las elecciones de Fade

Sobre los sectores que le dan su apoyo, Calvo ha explicado que cuenta con avales representativos de todos los sectores y de empresas «muy importantes» de la región. Además del respaldo de la construcción y el metal, tiene la confianza «de asociaciones importantes de comercio, de muchas asociaciones de turismo y del sector TIC», así como de relevantes empresas singulares del campo tecnológico, de la industria y del mundo de la ingeniería. En definitiva, se trata, a su juicio, de un «respaldo amplio, mayoritario y representativo de lo que de verdad son las empresas asturianas».

Respecto a las críticas de su rival, José Manuel Ferreira, a las trabas que, en su opinión, presenta el sistema de avales de Fade, Calvo ha rechazado tales deficiencias: «Ha tenido la misma oportunidad que yo, como no puede ser de otra forma, a presentar los avales y así ha sido». Y ha recalcado que la organización tiene unas normas «perfectamente democráticas y representativas» del tejido empresarial asturiano, donde cada empresa singular y cada asociación pueden presentar un aval, «como me parece que es lógico».

Programa electoral de María Calvo

El siguiente paso en este proceso es «dar a conocer nuestras ideas, nuestros programas a los votantes de Fade, que son las asociaciones y las empresas singulares«, puesto que son las que van a decidir quién liderará la patronal durante los próximos cuatro años. En este aspecto, Calvo ha insistido en que »no podemos confundir unas elecciones de Fade con unas elecciones a otra cosa, con unas elecciones políticas, ni hacer de esto un 'reality'«. Hay que recordar que la empresaria gijonesa rechazó la propuesta del también vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo de celebrar un debate entre candidatos.

Tras el periodo de validación de la documentación presentada por ambos candidatos por parte de los órganos electorales, si todo está conforme al reglamento, el sábado será la proclamación definitiva de Calvo y Ferreira como candidatos a la presidencia de Fade y el lunes dará comienzo la campaña.