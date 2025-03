María Calvo pide a Ferreira que deje de «enfangar y faltar al respeto a los empresarios»

La presidenta en funciones de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, ha respondido al también candidato a la presidencia de la patronal, José ... Manuel Ferreira, que este sábado la acusó de pergeñar un «pacto oscuro» para blindar su reelección. «Basta ya de enfangar y faltar al respeto a los empresarios«, recoge el comunicado.

Calvo considera «profundamente irresponsable intentar deslegitimar un proceso democrático con insinuaciones sin base y ataques personales« y recuerda que Fade cuenta «con un código ético claro, aprobado desde hace años, que exige evitar cualquier conducta que pueda dañar la reputación de la organización. Parece que el señor Ferreira lo desconoce».

La presidenta en funciones defiende, además, que lleva años «trabajando con rigor, transparencia y respeto por las empresas de esta región» y asegura que su liderazgo «ha demostrado resultados en uno de los contextos más complejos que hemos vivido». En ese sentido, manifiesta que se presenta «para dar continuidad a ese camino, no para entrar en una guerra de fango que no merecen ni Fade ni el empresariado asturiano«.

Asegura María Calvo en el comunicado que «quienes lanzan este tipo de ataques demuestran que ni conocen el funcionamiento interno de Fade, ni lo respetan, ni lo valoran». En esa línea, invita a que «si alguien considera que ha habido alguna irregularidad, que lo plantee ante los órganos electorales o los tribunales«. En su opinión, »solo buscan sembrar dudas, generar ruido y manchar la imagen de Fade y de quienes representamos a las empresas con responsabilidad« y pide »respeto« a la federación empresarial y a las empresas que lo componen, además de a los órganos internos.

La candidata a ser reelegida afirma, además, que no va a entrar «en ese juego» con Ferreira: «No lo haré porque los empresarios y empresarias de Asturias no se lo merecen. Esperan propuestas, soluciones y una visión clara de futuro. Y eso es lo que ofrezco: una Fade fuerte, útil, moderna y unida. He lanzado una una propuesta de unidad del empresariado y trabajo conjunto, pero hay quienes se empeñan en la división«.