Apenas una hora después de proclamarse ganadora de las elecciones a la presidencia de Fade, María Calvo (Gijón, 1975) atiende a ELCOMERCIO en ... su despacho de la sede de la patronal. Su teléfono móvil no deja de recibir llamadas de aquellos que quieren felicitarla tras un proceso que, tal como ella misma reconoce, ha sido «intenso» y «quizá excesivamente duro». Ahora, asegura, le toca trabajar para «recuperar la unidad» de los empresarios asturianos.

–¿Cómo se encuentra tras la reelección?

–Contenta y, sobre todo, muy agradecida a todos los empresarios asturianos por su participación, en primer lugar. Y también por el apoyo recibido y las muestras de cariño no solo hoy (por ayer), sino durante toda la campaña.

–Ha sido el proceso electoral con mayor participación de la historia de Fade.

–Estoy muy contenta con la participación, más de un 94%. No sé si es el mayor número de apoyos de la historia de Fade, pero sí de las elecciones recientes, y valoro ese respaldo.

–¿Se esperaba una campaña tan bronca?

–La verdad es que no. Me la esperaba intensa, pero quizá ha sido excesivamente dura o pública. No obstante, yo ya estoy pensando en mañana, en empezar a trabajar, unir y en que esta es la casa de todos los empresarios y empresarias, como siempre ha sido.

–¿Cuáles son los pasos para recuperar esa unidad?

–En primer lugar, acercarnos aún más, aunque ya lo estamos haciendo, a todas las empresas y a todas las asociaciones de Asturias. Quiero intensificar la participación en Fade a través de grupos de trabajo, escuchándolos, visitando el territorio y tratándoles de primera mano. Esa es la prioridad. También la colaboración con las Cámaras de Comercio y con todas las entidades de tejido empresarial asturiano.

–¿Cómo serán las relaciones con la Cámara de Comercio de Oviedo a partir de ahora?

–Por mi parte siempre ha estado la mano tendida y espero que lleguemos a trabajar con normalidad, como con el resto de las Cámaras de Comercio, con mayor diálogo y cooperación.

–¿Cuáles van a ser sus primeros compromisos para estos próximos cuatro años?

–La situación geopolítica, con el impacto de los aranceles, requiere una defensa de la industria asturiana, pero también de otros sectores. En ese sentido, he propuesto la creación de una mesa de defensa de la industria para que sepamos bien el efecto que han tenido y que diseñemos medidas concretas las empresas, las asociaciones y el Gobierno para responder de forma adecuada. También intensificaré la presencia en Madrid y en Bruselas, donde se toman las decisiones, y siempre abogando por la unidad de Asturias para defender nuestro tejido empresarial.

Aranceles «Reclamaremos al Principado y al Gobierno medidas para defender a la industria asturiana»

–El Principado no descartaba tomar medidas complementarias a las de Bruselas o el Gobierno para defender la industria. ¿Cómo lo ve?

–Creo que así tiene que ser. Europa ha respondido con una serie de medidas que van en la buena dirección, pero falta concreción e intensidad. Espero, y así lo reclamaremos, que los gobiernos de España y de Asturias concreten y diseñen esas medidas para defender la industria y los demás sectores productivos.

–¿Qué cosas se pueden mejorar en Fade en este mandato?

–Es hora de dar un paso más, de intensificar la defensa de la empresa asturiana y exigir medidas concretas. En el mandato pasado pusimos temas muy importantes encima de la mesa y hemos logrado que se hable de ellos y que se den algunas soluciones, pero creo que es el tiempo de ver resultados más concretos en temas como el absentismo, la burocracia o la necesidad de tener personas formadas.

–¿Qué pasos se pueden dar para esos objetivos, incluida la fiscalidad?

–Ese es otro tema fundamental para todos los asturianos y para las empresas, porque la fiscalidad que pagan estas no es solo el Impuesto de Sociedades, también es la que pagamos los accionistas, los trabajadores y los autónomos en el Impuesto sobre la Renta, en Transmisiones Patrimoniales y en otros muchos tributos. lo que pedimos siempre es competir en igualdad de condiciones.

–¿Cuál va a ser la primera tarea cuando llegue el lunes al despacho?

–Ahora toca formar equipo. Hay que formar el Consejo Ejecutivo y, entre todos, establecer los distintos grupos de trabajo, en los que tengan participación todos los sectores y todas las empresas. Esa primera tarea será que todos estemos juntos y representados de nuevo.