Una mujer, en una oficina de empleo asturiana. EFE

La mejora del mercado laboral asturiano no alcanza a 19.500 hogares con todos sus miembros en paro

Son 1.300 familias más que en el primer trimestre;uno de cada cuatro parados lleva dos años o más en busca de un puesto de trabajo

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:59

Es indudable que las cifras evidencian una clara mejoría del mercado laboral asturiano. La comunidad lideró en julio el descenso del paro en el conjunto ... del país, con una caída del 2,61%, frente al -0,06% estatal. Así, redujo su cifra de desempleados hasta la más baja desde 2007 para el séptimo mes del año, 48.429, gracias a una disminución de 1.296 personas, apenas 61 menos que la de toda España (-1.357). Pero el desempleo todavía es un grave problema para los 19.500 hogares que tienen a todos sus miembros en paro.

