La mejora del mercado laboral asturiano no alcanza a 19.500 hogares con todos sus miembros en paro

Es indudable que las cifras evidencian una clara mejoría del mercado laboral asturiano. La comunidad lideró en julio el descenso del paro en el conjunto ... del país, con una caída del 2,61%, frente al -0,06% estatal. Así, redujo su cifra de desempleados hasta la más baja desde 2007 para el séptimo mes del año, 48.429, gracias a una disminución de 1.296 personas, apenas 61 menos que la de toda España (-1.357). Pero el desempleo todavía es un grave problema para los 19.500 hogares que tienen a todos sus miembros en paro.

El dato se extrae de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre. En la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se tienen en cuenta aquellos hogares en los que hay, al menos, un activo, como se denomina a la persona que tiene un empleo o está en busca de uno. Los afectados suponen el 4,25% de hogares asturianos y el6,44% del total de familias asturianas con personas en edad y disposición de trabajar; la proporción supera la media estatal, que baja hasta el 5,58%.

La cifra de hogares con todos sus miembros en paro en la región ha experimentado un incremento respecto al primer trimestre, cuando se contabilizaron 18.300, 1.200 menos. No obstante, los registrados entre abril y junio son 2.000 menos que los anotados en el mismo periodo de 2024. Eso a pesar de que la población asturiana ha aumentado y, en consonancia, los hogares, hasta los 458.325, que son 3.106 más que un año atrás.

En este contexto, es especialmente preocupante el aumento de los parados de muy larga duración, que son aquellos que llevan dos años o más en busca de un puesto de trabajo, que representan más de uno de cada cuatro (25%) de los 41.200 recogidos en la EPA (dato que difiere del aportado por el Ministerio de Trabajo y no contabiliza exactamente lo mismo). Son 10.300, según la Encuesta de Población Activa, 8.500 menos en la comparativa interanual y 2.100 menos que en el primer trimestre. Es destacable el descenso de las mujeres en esta situación, al pasar de las 9.900 contabilizadas en 2024 a las 4.400 actuales (-5.500). Respecto a los hombres, hay 5.900 desempleados de muy larga duración, 3.000 menos que en el segundo trimestre del pasado ejercicio.

En el caso de los parados que llevan entre un año y menos de dos en busca de un empleo –de larga duración–, que llegan a 5.300 en total, la evolución también es a la baja, ya que llegaban a 9.400 hace un año y a 6.300 en el primer trimestre. En este colectivo, la tendencia es la contraria: se reduce más la cifra de hombres –2.300, 2.500 menos que hace un año y 300 menos que en el primer trimestre– que entre las mujeres –3.000, 1.600 menos en la comparativa interanual y 700 menos que entre enero y marzo–.

Un problema que ya es estructural en el mercado laboral de la comunidad, a pesar de que las empresas denuncian la falta de profesionales. Desajustes entre la oferta y la demanda que derivan de las distintas capacitaciones que se ofrecen y se piden, así como de las expectativas de cada uno y las condiciones laborales que se plantean.

Entre seis meses y menos de un año en busca de empleo hay 4.800 asturianos, 1.200 menos que un año atrás y 1.300 menos que en comparación con el trimestre anterior. En este grupo, desciende el número de hombres (2.100, el mismo dato que en el primer trimestre, pero 1.400 menos que en 2024). Pero aumentan las mujeres en esta coyuntura, que ascienden a 2.700, en la comparativa interanual (+200), aunque se reduce frente al periodo comprendido entre enero y marzo de 2025 (-1.300).