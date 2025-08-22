El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007
Las bolsas reaccionaron con subidas a las posibles próximas bajadas de los tipos de interés en EE UU y el selectivo español roza los 15.400 puntos
E. Martínez
Madrid
Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57
Las bolsas reaccionaron positivamente a las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed) después de que el presidente Jerome Powell haya abierto este ... viernes la puerta a un recorte de los tipos de interés que impulse la economía estadounidense. Wall Street subió con fuerza tras el discurso realizado de Powell en la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole, y el Dow Jones se alzó un 1,5%, S&P 500 un 1,3% y el Nasdaq subía un 1,3% al cierre del mercado europeo. El mercado de divisas reaccionó al instante y el euro superó los 1,17 dólares tras apreciarse un 0,9%.
En España el Ibex cerró su tercera semana consecutiva de subidas y toca máximos de 2007. El selectivo español se revalorizó un 0,8% más este viernes hasta rozar los 15.400 puntos.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
