El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007

Las bolsas reaccionaron con subidas a las posibles próximas bajadas de los tipos de interés en EE UU y el selectivo español roza los 15.400 puntos

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

Las bolsas reaccionaron positivamente a las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed) después de que el presidente Jerome Powell haya abierto este ... viernes la puerta a un recorte de los tipos de interés que impulse la economía estadounidense. Wall Street subió con fuerza tras el discurso realizado de Powell en la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole, y el Dow Jones se alzó un 1,5%, S&P 500 un 1,3% y el Nasdaq subía un 1,3% al cierre del mercado europeo. El mercado de divisas reaccionó al instante y el euro superó los 1,17 dólares tras apreciarse un 0,9%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  4. 4 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  5. 5 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  6. 6 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  7. 7 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  8. 8

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  9. 9 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  10. 10 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007

El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007