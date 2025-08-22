El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jerome Powell asiste al simposio económico de Jackson Hole. Reuters

Powell abre la puerta a recortar los tipos ante el enfriamiento del empleo

El presidente de la Reserva Federal advierte, no obstante, de que los aranceles impulsan la inflación

C. P. S.

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:24

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acometer una bajada de los tipos ... de interés, que sería la primera del banco central desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, dado el «cambiante» balance de riesgos para la economía estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  3. 3 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  4. 4 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  5. 5 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  6. 6 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  7. 7 Pitufa Ferroviaria dará la bienvenida en El Berrón: «Es un guiño a nuestro origen»
  8. 8 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  9. 9

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  10. 10 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Powell abre la puerta a recortar los tipos ante el enfriamiento del empleo

Powell abre la puerta a recortar los tipos ante el enfriamiento del empleo