El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pronuncia una declaración institucional este lunes en París antes de la ronda de consultas con los partidos políticos previa al anuncio del nuevo Gobierno Reuters

La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca

La deuda gala se dispara a máximos de 2015 y el euro amaga con perder la cota de los 1,17 dólares

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:29

Comenta

La tensión política en Francia vuelve al foco de los inversores. La renuncia del primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, apenas un mes después de ... haber asumido el cargo y ante la amenaza de una moción de censura exitosa ha vuelto a desatar la incertidumbre en la segunda economía de la Eurozona, lo que está pensando especialmente en la deuda soberana del país y extiende las dudas sobre el resto de activos europeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  4. 4 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  5. 5 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  6. 6 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  7. 7 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  8. 8

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca

La incertidumbre política en Francia arrastra al euro y a la banca