El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lingotes de oro fabricados por la planta de Oegussa en Viena Reuters

El oro y la plata seducen a los inversores y ya son más rentables que las bolsas

El metal amarillo se mantiene en máximos y con potencial alcista incluso después de que Trump descartase gravar la compra de lingotes

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Los metales preciosos se han convertido en uno de los activos más rentables de este 2025 marcado por la incertidumbre sobre el crecimiento y la ... guerra arancelaria de Donald Trump. Sin embargo, tanto el oro como la plata parecen haber ido un paso más allá de su tradicional condición de 'activo refugio', consolidándose como una verdadera alternativa a las bolsas globales, que también resisten en máximos en una correlación de subidas -entre el oro y la renta variable- que suele ser poco habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  4. 4 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  5. 5 Asturias arde de oriente a occidente: ya hay desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  6. 6 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  7. 7

    Lección de primera para empezar
  8. 8 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  9. 9

    El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada
  10. 10 Genestoso, en vilo: «Hemos resguardado a nuestros animales. El fuego sigue descontrolado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El oro y la plata seducen a los inversores y ya son más rentables que las bolsas

El oro y la plata seducen a los inversores y ya son más rentables que las bolsas