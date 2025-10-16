El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una fábrica de Nestlé. AFP

Nestlé, con dos centros en Asturias, recortará 16.000 empleos en dos años

La empresa, que aún no ha desgranado dónde ni cómo se producirá esa merma de plantilla, suma más de 250 trabajadores en sus instalaciones de Sevares y Gijón

Agencias

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El gigante suizo de la alimentación Nestlé ha anunciado este jueves una reducción de plantilla global que supondrá el recorte de aproximadamente 16.000 ... empleos durante los próximos dos años, lo que equivale a casi el 6% de su fuerza laboral, elevando también su objetivo de ahorro de costes a 3.000 millones de francos suizos (3.228 millones de euros) para finales de 2027. La compañía, que aún no ha desgranado dónde ni cómo se producirá esa merma de empleados, cuenta con dos centros de producción en las localidades asturianas de Sevares y Gijón que suman alrededor de 250 trajadores. En Asturias están «a la espera de conocer los detalles». «Desconocemos su impacto», dicen.

