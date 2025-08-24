El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bobinas de acero, almacenadas en un puerto de Chile. Reuters

El 40% de las nuevas capacidades siderúrgicas mundiales emplean hornos altos contaminantes

La OCDE asegura que crecerán un 6,7% hasta 2027 y que este exceso frenará planes de descarbonización como el asturiano

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:29

Todo apunta a que el horno alto 'A' de Gijón apura sus últimos meses activo, ahogado por la crisis del acero derivada de la ... sobrecapacidad mundial y por las inversiones que requiere su actualización para alargar su vida útil y la imposibilidad de amortizarlas. Las cada vez más restrictivas normativas ambientales de la Unión Europea dispararán sus costes de operación y, de momento, Arcelor no prevé que sea rentable sufragar su remodelación.

