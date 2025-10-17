Junceda: «Debemos seguir potenciado nuestra alma asturiana, recogiendo la mejor esencia de Banco Sabadell»

El director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, se pronunció este viernes sobre el resultado de ... la opa lanzada por BBVA. «En todo este largo proceso hemos intentado defender de forma honorable nuestra casa, con rigor y profesionalidad; tratando de cuidar a nuestros accionistas, clientes y equipos. Siempre pensando en lo que considerábamos que era mejor para nuestra querida Asturias«, apuntó.

Durante este largo y arduo proceso de año y medio, «la claridad y la transparencia han sido una constante» por parte de Banco Sabadell, recalcó, y, a lo largo de estos últimos meses, y «con esta actitud, unido a un intenso trabajo, hemos mantenido de forma abrumadora la confianza de los accionistas».

«En lo que respecta a Sabadell Herrero, debemos seguir potenciado sin descanso nuestra alma asturiana, recogiendo la mejor esencia de Banco Sabadell y entregándola a nuestros clientes para hacer posible una mejor sociedad y seguir siendo un pilar financiero estratégico en el Principado«, destacó Junceda. Asimismo, puso de manifiesto su preferencia en »mirar al futuro«, por lo que ahora toca »seguir trabajando con humildad e ilusión por nuestra querida Asturias«.

Por su parte, el Principado señaló que «siempre ha mantenido el mismo criterio respecto a la opa», proceso en el que «las prioridades eran -y son- el mantenimiento de la actividad y el empleo, evitar el riesgo de exclusión financiera y, también, preservar el arraigo del Sabadell Herrero con nuestra comunidad». De este modo, «a expensas de lo que pueda ocurrir en el futuro, este desenlace será positivo en la medida que responda a estos planteamientos», apuntó el Gobierno regional.