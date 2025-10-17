El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Junceda: «Debemos seguir potenciado nuestra alma asturiana, recogiendo la mejor esencia de Banco Sabadell»

«Hemos mantenido de forma abrumadora la confianza de los accionistas», destaca el director general de Sabadell Herrero y director general adjunto del Sabadell

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:57

Comenta

El director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, se pronunció este viernes sobre el resultado de ... la opa lanzada por BBVA. «En todo este largo proceso hemos intentado defender de forma honorable nuestra casa, con rigor y profesionalidad; tratando de cuidar a nuestros accionistas, clientes y equipos. Siempre pensando en lo que considerábamos que era mejor para nuestra querida Asturias«, apuntó.

